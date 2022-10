Não TAP os olhos

Ninguém olvidará que a pandemia causada por um vírus desconhecido impactou de forma brutal na economia mundial. E se há sectores (poucos) aos quais a actual circunstância proporcionou uma oportunidade de negócio ou de aumento de negócio, na maior parte dos casos o efeito é devastador. Sejamos por isso claros: o sector da aviação foi, por razões evidentes, dos mais afectados.

Portugal discute hoje o futuro da TAP. A companhia aérea clama por ajuda estatal, reclama por apoios imediatos e desespera por uma injecção de capital que diz ser essencial para a sua sobrevivência. Mas o país sabe que a TAP não estava bem. Aliás, o país sabe que a TAP tinha e tem problemas sérios de solvabilidade financeira e económica que a pandemia apenas agudizou e trouxe à estampa.

Ora, a discussão que se faz assenta toda ela num princípio, que aqui refuto, da essencialidade estratégica para Portugal de ser dono de uma companhia de bandeira. De repente, repristina-se uma discussão havida nos anos de 2014 e 2015 e parece que fugir do main stream não é patriótico (é quase assim como criticar o governo em altura de pandemia: um crime de lesa pátria...).

Pois bem, procuraremos refutar a essencialidade da TAP em três vertentes:

Comecemos pela importância da TAP para a coesão territorial. As regiões autónomas queixam-se constantemente dos preços e da periodicidade das ligações aéreas; já a região norte diz-se desprezada pela TAP. Estamos esclarecidos.

Continuemos pela importância de um país ser dono de uma companhia de bandeira: quantos países desenvolvidos têm nos seus contribuintes os donos de uma companhia de bandeira? A Alitalia faliu e não consta que a Itália tenha deixado de ser um dos destinos mais procurados. Os demais países são usados e procurados pelo mercado como Portugal felizmente tem sido.

E terminemos: investir numa administração nomeada por governos (e no nosso caso também por privados), numa empresa que não promove a coesão territorial, investir numa empresa que sucessivamente apresenta resultados negativos, investir centenas de milhões de euros na TAP é mais importante e prioritário que investir nos sectores essenciais do Estado? Não, pelo menos para mim.

Aqui chegados, é bom lembrar todo o percurso.

Em 2015, o governo de Passos Coelho vendeu a participação accionista do estado português na TAP. Vendeu a TAP a privados e fez da TAP um problema dos investidores e não dos contribuintes! Como muitas das opções desse governo, sofreu enorme contestação. A mesma que sofreu quando agregou freguesias ou extinguiu governos civis. Só que neste caso, a reversão foi rápida: António Costa para poder governar, tendo perdido as eleições legislativas, mas precisando de compromissos com o BE e PCP, assumiu “renacionalizar” a TAP. E assim fez: num negócio no mínimo esquisito, a TAP ficou dividida em 50% para o Estado e 50% para os privados. Voltamos pois a nacionalizar os prejuízos... pagos com os nossos impostos e os problemas mantiveram-se ou agravaram-se.

Hoje, a TAP continua a não promover a coesão territorial e a não apresentar resultados positivos. Mas quero deixar claro que também entendo e percebo as reticências da gestão privada da TAP em viajar para onde não tem mercado. E por isso percebo bem as declarações do presidente da Câmara Municipal de Braga que, sem patriotismo bacoco, afirmou sem rodeios que não se preocupava muito que a TAP não colocasse o Porto como um destino prioritário; dizia, há dias, Ricardo Rio que a Ryanair ou a Lufthansa tratariam desse assunto. Ou seja, o mercado funcionaria. Sim! Porque se queremos uma TAP a dar lucros, uma TAP que exista com qualidade, deve viajar para onde tem... mercado! Deve ser gerida para dar lucro, não para servir os interesses de alguns. Claro está que com a intromissão do estado na gestão, ninguém se pode admirar dos prejuízos acumulados. Nem com a consequência óbvia: são os nossos impostos que vão subsidiar a TAP. Na demagogia podíamos dizer que preferíamos 1,5 mil milhões de euros investidos na saúde do que na TAP. Mas sem demagogia podemos e devemos dizer (e eu digo): quero uma TAP privada, um país livre de privilégios injustificados, com empresas sãs. Ademais, creio que ainda ninguém fez a pergunta essencial nesta matéria: tem a TAP condições de garantir a recuperação do capital, de todos nós, que lá será injectado? Conhece-se alguma auditoria séria e independente que o possa garantir ou projectar? Pois bem, sabemos todos que a TAP como qualquer outra companhia privada cujos efeitos da pandemia tenham sido gravosos pode e deve ser ajudada. O ponto é saber se tem condições de solver esse compromisso. Isto porque sabemos que nenhum privado ou nenhum estado, pode desperdiçar recursos numa empresa insolvente. Assim, é essencial conhecer a capacidade da empresa para poder pagar o investimento feito. Se assim não for, o dinheiro público que se injectar na TAP é um custo imperdoável. Repito: um custo imperdoável que não estará disponível para utilizações alternativas como sejam as políticas públicas de educação, saúde ou de soberania. E dizer isto, sem rodeios e sem tibiezas, não é falta de patriotismo: é saber que não devemos querer pagar o IVA a 24% (ou aumentar qualquer outro imposto) para financiar a TAP. São escolhas que se fazem. E a política são escolhas.

É por isso que Portugal precisa de uma oposição com coragem capaz de denunciar o logro para o qual o governo e os seus apoiantes de esquerda (e alguns do centro direita!) querem convencer toda a gente: que a TAP deve ser nacionalizada. Sim. O governo e os seus apoiantes parecem saber que o capital investido na TAP (de forma mais simples: que o dinheiro dos nossos impostos gasto na TAP) não tem retorno e por isso já defendem a transformação daquele capital em posição accionista. Para quê e porquê, pouco importa. Quanto custa? Também parece interessar pouco. Mas seremos orgulhosamente donos de uma companhia aérea. Talvez falida. Mas nossa.

A verdade é que nesta, como em tantas outras matérias, ter uma posição diferente do que a do establishment parecer ter custos de reputação e popularidade. Mas a reputação e popularidade não pode ser um custo quando está em causa o país. Se é verdade que não há alternativa política por falta de comparência da oposição, é verdade que no tema TAP há alternativa substantiva. Há outro caminho. Haja a coragem de alguém o assumir.