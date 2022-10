A TAP sem rota

A TAP é daquelas novelas que promete prolongar-se. E a providência cautelar da Associação Comercial do Porto, que compreendo por se exigir que quem receba dinheiros públicos tenha deveres públicos para com todo o território, é só mais um episódio. Mesmo que o início do guião tenha sido escrito por quem privatizou na 25ª hora, a novela tem um culpado principal: António Costa. Quem não tem rumo não se pode queixar de andar perdido. E o Governo continua a participar na fraude que criou quando anunciou a renacionalização da companhia aérea, que nunca aconteceu. Não vale a pena, quando se fala de apoios a outras companhias europeias, fazer comparações. Esta situação é originalmente absurda.

