Face à dimensão dos impactos do surto epidémico são necessárias soluções para resolver os problemas imediatos e emergentes, sobretudo no que diz respeito à proteção dos rendimentos dos trabalhadores, no apoio social, no apoio às micro, pequenas e médias empresas e no reforço do Serviço Nacional de Saúde.

Soluções que devem constar do Orçamento Suplementar em debate na Assembleia da República (mas que não constam, daí o seu carácter limitado).

Termina hoje o prazo para a apresentação de propostas de alteração à proposta de Orçamento Suplementar.

Atendendo às insuficiências do Orçamento Suplementar para responder aos problemas concretos sentidos pelos trabalhadores e o povo (ao mesmo tempo que, numa clara opção de classe o Governo beneficia as grandes empresas, exatamente aquelas que se aproveitaram do surto para despedir trabalhadores, para cortar rendimentos e para desrespeitar os direitos dos trabalhadores), o PCP não deixará de apresentar propostas e soluções para os problemas imediatos.

Até ao momento o PCP já apresentou um conjunto de propostas de alteração, de entre as quais se destacam:

A proibição dos despedimentos; a garantia do pagamento dos salários a 100%, pondo fim aos cortes nos salários imposto pelo lay-off que o Governo pretende alargar até ao final do ano; a atribuição de um apoio extraordinário aos trabalhadores que ficaram sem nenhum rendimento no valor de 438 euros; a melhoria das condições de acesso ao subsídio social de desemprego; a prorrogação e renovação das várias prestações sociais até ao final do ano cujo prazo de vigência terminaria entretanto, designadamente do subsídio de desemprego; a prorrogação dos contratos na ciência e no ensino superior; o apoio aos bolseiros de investigação científica que perderam a bolsa; o apoio aos trabalhadores da área da cultura e a atribuição do suplemento remuneratório para os trabalhadores de serviços essenciais, considerando o elevado risco de contágio a que estão expostos.

O reforço do Serviço Nacional de Saúde é imprescindível para continuar a tratar os docentes com covid e os doentes com outras patologias e para recuperar a prestação dos cuidados de saúde que foram adiados nos últimos meses, por isso propomos o reforço do número de trabalhadores na saúde; a integração definitiva no SNS dos trabalhadores contratados no âmbito do surto e o reforço do número de camas de agudos nos hospitais e de camas de cuidados intensivos; com o objetivo de alcançar cerca de 950 camas até setembro de 2020 e a criação de uma reserva estratégia de medicamentos e dispositivos.

Para evitar o encerramento da atividade de micro, pequenas e médias empresas (MPME) e salvaguardar os postos de trabalho propomos o apoio extraordinário ao rendimento dos micro empresários e empresários em nome individual com um valor mínimo de 438 euros; a suspensão do pagamento por conta, bem como, a antecipação da devolução dos valores adiantados desde 2015 em sede de pagamento especial por conta, possibilitando assim um alívio à tesouraria das MPME e o levantamento das restrições aos apoios de diverso tipo já decididos pelo Governo e que continuam a excluir milhares de MPME do seu acesso.

No plano dos direitos sociais, propomos a proteção do direito à habitação através da prorrogação da suspensão dos despejos até 31 de dezembro de 2020, da redução do valor da renda na mesma proporção da perda de rendimentos pelo agregado familiar e da suspensão do pagamento de rendas ao IHRU os agregados familiares com quebra de rendimento; propomos o reforço da ação social escolar aos estudantes do ensino básico e secundário e do ensino superior tendo em conta a perda de rendimentos das famílias; a não consideração do pagamento de propinas no segundo semestre no atual ano letivo, cujo montante, no caso de já ter sido pago, é contabilizado para efeitos de pagamento de propinas no próximo ano letivo; propomos o apoio extraordinário na área da cultura e às coletividades de desporto, cultura e recreio.

Uma última referência para a necessidade de defender os interesses nacionais e não os interesses do grupos económicos, por isso propomos que a recapitalização da TAP seja acompanhada da nacionalização da empresa; que não haja apoios a empresas que desenvolvam atividade em Portugal, mas cujas sedes fiscais estão localizadas em paraísos fiscais e a suspensão temporária das cláusulas de compensação e reposição de equilíbrio financeiro previstas nos contratos de concessão e subconcessão de Parcerias Público-Privadas rodoviárias.