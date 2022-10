A Maçonaria Regular e a sociedade civil no contexto da crise pandémica

É sabido que a maçonaria regular desenvolve uma atividade discreta e, por isso mesmo, desde há muito se mantêm alguns mal-entendidos e perceções erróneas sobre a nossa atividade. Muitas vezes, a atividade de solidariedade e de apoio desenvolvida por maçons em todo o país não chega ao conhecimento público, por vontade dos próprios e porque não é o reconhecimento que se procura, mas sim a ajuda efetiva a quem dela necessita.

No entanto, recentemente a Grande Loja Legal de Portugal – única obediência representante da maçonaria regular em Portugal – optou por uma maior abertura à sociedade civil e pela inclusão de personalidades e instituições várias nas suas ações. Disso mesmo é exemplo um ciclo de debates online que decorre até ao final deste mês de junho.

Essa maior abertura decorre essencialmente da preocupação com a qual a maçonaria regular encara os efeitos da pandemia da covid-19 e os sinais de recessão apontados por entidades como o FMI, o Conselho das Finanças Públicas e o Banco de Portugal, entre outras.

Com efeito, ainda muito recentemente o FMI veio alertar nas suas previsões para a possibilidade de uma crise “sem comparação com as anteriores a nível mundial” devido a uma contração de 3% na economia global já em 2020. E o Banco de Portugal antevê uma recessão da economia portuguesa provocada pela diminuição da procura em vários sectores mas sobretudo pelo turismo, que entrou em "colapso", cifrando o impacto covid-19 numa recessão de 9,5% este ano.

Como tal, antecipando o impacto negativo ao nível do desemprego, das insolvências e da diminuição da qualidade de vida dos mais carenciados, entende a maçonaria regular que é seu dever estar atenta, aberta e participativa ao auxílio que puder prestar, seja através do diálogo com outras entidades e instituições, seja na alocação dos recursos de que possa dispor, humanos e materiais, para ajuda aos portugueses. Nunca tantos, neste século, sofreram tanto em tão pouco tempo.

Se já lidávamos com a complexa situação social envolvendo os migrantes e os refugiados, tudo aponta infelizmente para que passemos a ter um número de pessoas sem trabalho a uma escala inaudita, com reflexos em todos os aspetos essenciais da vida e que conduzem ao desespero das famílias para fazerem face aos seus compromissos.

É verdade que a pandemia também permitiu o despertar de muita solidariedade, levou os cidadãos a questionarem as políticas seguidas e a procurarem novos caminhos para o futuro. Mas o mais significativo que poderá ter produzido é a noção de que o planeta é um todo singular, que pertence a todos os que nele habitam e nele fazem um ecossistema de interdependências que obrigam a uma prolixa conectividade biológica (a vida) entre todos os seres, desde os micróbios, às florestas e aos homens. Percepção essa que, neste momento, deve fortalecer a solidariedade e despertar a responsabilidade individual para com o coletivo, para com a sociedade.

Na maçonaria regular, iremos seguir esse caminho sem exibicionismos e sem alarde. Mas entendemos importante que exista a consciência desse facto para que a visão da nossa atividade corresponda, de forma justa, à boa vontade e ao empenho dos milhares de maçons que farão deste objetivo parte da missão que já desenvolvem, todos os dias.