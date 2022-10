Diário da Peste. Diante do acontecimento ficar atento e em pé

Diário da Peste,

20 de Junho

Dia de solstício. O verão começou este sábado às 22.44.

Dia e biologia cronometrados com este falso rigor.

Podemos falar assim da partida de um foguete da NASA, mas não das coisas vivas.

Noventa dias, hoje. Diário da peste, fim.

2020, ano suspenso, nuvem. Nem cai nem sobe.

Ritmo destes diários, corrente eléctrica debaixo do texto.

Por vezes de manhã, outras à noite: uma excitação diante da notícia; notícia como curto circuito.

Energia primeiro fechada em casa. Mas se a energia não sai em texto, essa energia torna fraco e demente quem a tem.

Necessidade absoluta, diário.

Diante do acontecimento ficar atento e em pé.

Força contra o muito mais forte.

Ou estás presente nos dias fortes ou foges. Ou de boca aberta fazes um ohh como som, resposta e pasmo.

Diário da Peste como companheiro nos dias duros e nos dias feitos para ver. Necessidade e tensão.

E tentativa de documento para que a memória bamba deixe um vestígio mais claro.

Guattari, esse filósofo que não pára, sempre em viagens.

Que fazes tu?

E que buscas tu? perguntam-lhe.

Guattari responde:

Ando a procurar “o povo que falta”.

Podia fazer-se a revolução, diz Guattari, mas não há povo para a fazer.

Cabeça: associações, saltos, cortes; interessa-me o que está ao lado e no lado oposto.

Uma qualquer tangente entre o pensamento e o visível.

Mulher de noventa anos recupera depois de 81 dias no hospital, leio.

O neto de 9 anos e um papel onde está escrito: 81 dias.

Os dias passaram a ser contados por dedos mais lúcidos.

Cada dia tornou-se percurso. Das oito da manhã às duas da madrugada como quem vai por caminho que não conhece.

Nos filmes de Herzog “há paisagens que levam personagens à loucura”.

Em cima de um monte muitos perdem o raciocínio para sempre.

Em 2020, cidades desertas produziram loucos como uma fábrica cheia de urgência.

E eles aí estão já na rua, e não sabem o caminho para casa.

“Apagaram-se as lanternas

Acenderam-se os grilos”, escrevia Lorca.

Mas até os grilos estão dementes com tanto espaço e mudança.

Um rabi ortodoxo sobre a pandemia. Dias atrás.

“Quando os acontecimentos estão a ocorrer no nosso mundo, nós somos cegos”.

A pandemia e os seus efeitos prosseguem e por aí andam.

Uma cegueira de três meses, seis, talvez ano e meio.

Na cama insónias. Muitos quebraram, velhos e novos.

Uma tábua pode partir por todos os lados; não há material que não tenha a sua demência incluída e a sua morte a apontar para o relógio.

As tonturas passaram um pouco; mas lá atrás estável está essa ameaça na cabeça, esse maelström privado que gostaria de esquecer na cadeira quando me levanto.

Ele escreveu ainda, o estudioso da Bíblia:

“O nosso entendimento de Deus começa depois do acontecimento ter passado.

Nós só vemos as costas de Deus”, disse.

As costas de Deus são a nossa cegueira.

Aqui vamos. Buscar o povo que falta para fazer a revolução.

Viajar, levantar pedras, olhar para nuvens, fazer perguntas, observar de longe a multidão.

Encontrar o povo que falta.

Ou talvez o humano que falta, o animal que falta, o vírus que falta para fazer a revolução.

Mas não é este ainda.

“Mas a nós foi-nos dado

Não repousar em parte alguma”, escreveu Hölderlin, um dos oráculos deste diário.

Vêm aí novas comunidades e novas marchas; o desassossego saiu de casa e quer fazer uma nova cidade.

2021 será um ano estranho.

“Todos os dias saio, sempre à busca de outro caminho”.

Mas o segundo caminho é sempre pior do que o primeiro; a cada vez que te perdes mais longe encontras uma saída mais perigosa.

Por muitos lados, o colapso; toda a excepção durará o tempo do medo.

Com medo individual treme o solo e as leis que sempre foram os seus limites.

O centro ocupa tudo; na urgência o Estado torna-se bunker paterno.

E percebemos isto nas primeiras semanas de março e abril: casa bunker; a comida entra por um lado e os dejectos saem por outro. E isso basta.

Quando o humano entende isto torna-se lobo e já não há regresso.

Nem do amigo necessitas. Muito humano vai sair de 2020 predador e carnívoro.

Em Stonehenge, “devido à pandemia, não há festejos da chegada do Verão”.

Os aeroportos estão vazios e as lojas dos aeroportos têm belas folhas A4 espetadas nos vidros que por falta de uso se transformaram em espelho.

A Roma intempestiva está curada, a melancólica Jeri feliz de novo com o mar. Ela quase entra, mas o medo mantém-nos vivos ou por vezes empurra o vivo para um salto sem costas. Melhor a primeira opção.

Pegar na parte do medo que não queima nem mão nem resistência.

Em Göttingen, na Alemanha, hoje. 700 pessoas estão em quarentena obrigatória e das janelas atiram objectos contra a polícia.

Norte e sul, economias em estado de obesa senhora desmaiada.

Nos aeroportos e noutros locais medem a nossa temperatura sem o sabermos.

A vigilância passou dos gestos para o organismo.

Muitos jovens húngaros desempregados alistaram-se na semana passada no exército. Este garante disciplina e comida.

Em hebraico fome diz-se com uma palavra que significa: “grunhido em boca vazia”.

Num filme de Herzog, aquele pensador e lógico que quando lhe põem um recém-nascido nos braços diz: “isto destrói-me!”

Ser destruído pelo simples. Uma destruição benigna. Mas nem sempre é assim.

Estou exausto, fecho a janela e o diário.

“Dizes-me que mais imortal que o cuidado e a cólera é a alegria”, escreveu Hölderlin e este verso é suficiente para terminar o que quer que seja.

Não vai apenas haver um depois disto, mas um grande depois.

Um trágico, leve, pesado, terrível, efusivo, faminto, debochado, perverso, egoísta, incerto, tremido, assustador: um depois que será tudo isto e mais.

Um depois ambíguo, brutal e alegre.

----

Índice

Saio ao sol com dois animais e uma nuvem por cima

Penso num fim do mundo que passa despercebido

Uma mulher diante de um tribunal

As libelinhas aproximam-se dos cogumelos