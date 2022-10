Diário da Peste. As libelinhas aproximam-se dos cogumelos

Diário da Peste,

16 de Junho

Quatro homens negros encontrados enforcados em árvores nos Estados Unidos. FBI investiga.

Nina Simone, strange fruit.

Nina Simone, o que é para si a liberdade?

Nina Simone: não ter medo.

Pano a tapar a boca como antes a tapar os órgãos sexuais na capela Sistina.

O sistema de saúde e os sistemas de pudor sociais.

O pudor chegou à boca: nem sequer quero ver o teu oxigénio.

Pequim volta a impor restrições para impedir propagação do novo surto.

À segunda vez a tragédia volta como tragédia.

Mas à segunda vez a notícia não volta como notícia.

A mesma notícia perde intensidade como se fosse uma substância que vai sendo consumida.

O espanto pela morte de alguém 5 minutos depois não causa espanto nenhum.

Se disseres a alguém que quando chegar a casa vai ter uma surpresa, se ele chegar a casa e não tiver uma surpresa vai ficar surpreendido, Wittgenstein.

Do México, Paula diz que as aulas de esgrima estão interrompidas.

Uma arte de ferir à distância, a esgrima.

Passámos por semanas de confinamento em que só podíamos ferir à distância, lamenta-se alguém.

No Brasil, há duas ordens opostas: para dentro, rápido!

Para fora rápido!

Impossível a salvação dos hesitantes.

Ninguém que hesita merece ser salvo. A salvação é dos decididos.

Ou então é pura sorte.

Ser um “Napoleão do teatro europeu da Música”, a ambição de Wagner.

Metade dos loucos internados no séc. XIX diziam ser Napoleão.

Nos hospícios da Rússia, dizem ser Putin.

Num único hospício dos arredores de Moscovo há 23 Putins.

Todos dizem ser o verdadeiro.

Alguns até têm um documento no bolso que prova que são Putin.

Eu sou Putin, diz o papel. E eles próprios o assinam.

Qualquer idiota pode dizer a verdade, repetia-se nos anos setenta do século passado.

Uma provocação.

A notícia de ontem: para se chegar ao verdadeiro Putin “é necessário passar por um túnel de desinfecção.”

O verdadeiro Putin é o que está depois do túnel de desinfecção.

Os outros são malucos.

A Torre Eiffel reabre a 25 de Junho.

No México, dia do pai adiado.

Os pulmões ficam completamente irreconhecíveis, diz um especialista sobre as consequências do coronavírus.

Reconhecer o humano pelo rosto e pulmões.

Na “Montanha Mágica” os amantes trocavam imagens dos seus próprios pulmões.

Melhor das vertigens, mais ou menos das tonturas.

Flusser faz uma pergunta, falando de design.

Que tipo de pessoa será um individuo “que não se dedique a coisas, mas a informações".

Estamos todos dedicados ao alimento e à informação.

Quem come e vê notícias ao mesmo tempo empanturra-se.

O primeiro passo para ficar maluco é sentir desequilíbrio em cima de um muro baixo.

“Quem não sentir vertigem não está bem informado”, escreveu Sloterdijk num dos seus livros.

Exacta descrição antes do tempo dos tempos presentes.

Hesito entre vertigo heel em gotículas (para diminuir a vontade de queda) e baixar na cabeça o volume da informação e dos saltos.

No campo, uma mulher morreu tranquila com uma tigela de caldo no colo.

As libelinhas aproximam-se dos cogumelos.

A terra cheira a terra depois da chuva.

E os vaga-lumes estão doidos.

