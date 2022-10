Capital de Risco como parte da solução para ultrapassar a crise provocada pela pandemia

A recessão económica que hoje enfrentamos tem uma origem dramaticamente diferente da crise económica de 2008 e ocorre num contexto económico também diferente, mas com muitas características em comum. Na Europa, apesar de na última década a atenção dos Estados ter sido focalizada no equilíbrio das contas públicas e na recuperação do sistema financeiro, parece claro que existem limitações ao que os Estados podem fazer isoladamente e é difícil articular políticas que obtenham consensos alargados nos países da UE. Contudo, depois de 10 anos de expansão económica na generalidade dos países europeus, o nível de liquidez nos mercados é diferente do que era em 2008 e existe capacidade financeira privada que pode complementar os esforços dos Estados na aceleração da recuperação económica.

Num cenário em que a incerteza sobre o futuro é um fator crítico para o adiamento do investimento que a liquidez acumulada poderia permitir, as empresas de Capital de Risco (Private Equity) têm todas as condições para desempenhar um papel relevante na recuperação económica, não só por disporem atualmente de meios financeiros para investir, mas também por terem meios humanos preparados para analisar investimentos em ambientes de maior risco. A nível europeu, o total de novos fundos de Private Equity angariados rondou os 97 mil milhões de euros anuais no período 2017-18, dos quais 7 mil milhões na Europa do Sul. Os fundos criados em Portugal, apesar de ainda relativamente pequenos face aos grandes países europeus, começam a ter um contributo cada vez mais relevante nas nossas empresas. Em junho de 2019 o valor líquido global sob gestão dos Fundos de Capital de Risco portugueses atingiu 4.4 mil milhões de euros (um crescimento de 130% em 10 anos).

Há vários aspetos que podem tornar os Private Equity agentes aceleradores de investimento no atual panorama. Em primeiro lugar, um Private Equity está disposto a aceitar mais risco no seu investimento, o que alarga o seu âmbito de atuação e o leque de empresas/negócios onde pode investir, quando comparado com a banca comercial, que se deseja que tenha um perfil de risco menor de forma a assegurar a estabilidade do sistema financeiro.

Em segundo lugar, os Private Equity estão mais vocacionados para investimento em empresas de média dimensão, enquanto que o Estado e os seus meios financeiros tendencialmente serão canalizados para ajudar diretamente as pessoas e as micro empresas que se encontram em situação mais débil, mais em linha com a função social do Estado. Finalmente, a reduzida dimensão das nossas empresas é ela própria um fator que limita o potencial de competitividade no mercado internacional, quer ao nível das economias de escala, quer ao nível da capacidade de investimento. Os Private Equity, com a sua capacidade para identificar e implementar oportunidades de concentração e consolidação, são agentes privilegiados que podem fomentar o aparecimento de organizações mais capitalizadas e resilientes perante este tipo de crises económicas, que habitualmente criam oportunidades para se realizarem estas transformações. No passado, a capacidade das Private Equity neste aspeto foi moderada, mas no momento atual, concentrações pode ser a forma de resolver problemas em determinados setores.