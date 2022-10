As causas. Antirracismo, violência, revolução, pandemia

RACISMO, EXTREMISMO E DESTRUIÇÃO DA ORDEM EXISTENTE

No meio de uma pandemia especialmente devastadora para comunidades negras, a cruel forma como morreu em Minneapolis George Floyd desencadeou uma revolta urbana, em que se misturaram

(i) a explosão de sofrimento negro,

(ii) pulsões anarquistas e

(iii) desejos revolucionários juvenis.

Quanto à explosão antirracista: Nada que não se tivesse sido visto no passado e nada que não

fosse previsível, sobretudo em função da violência que emanava da fria indiferença do joelho e do que faz as vezes de cérebro do polícia Derek Chauvin.

Quanto ao anarquismo o que estamos a ver segue, com mais sucesso e disseminação, “Occupy Wall Street” de 2011, o que gerou o “Podemos” em Espanha em 2013-4, os “coletes amarelos” em França em 2018 e de um modo geral as mobilizações um pouco por todo o Mundo contra as reuniões do G7 e a contra as alterações climáticas.

Quanto aos desejos revolucionários veja-se o anunciado programa do “Black Lives Matter” no Reino Unido: “desmantelar o imperialismo, o capitalismo, a supremacia branca, o patriarcado e as estruturas do Estado”.

Tudo isto não é novo, realmente. Mas já não é mesma coisa e por isso é importante ir um pouco mais longe na análise destas ações:

a) têm uma amplidão nas massas urbanas que é maior e as manifestações são tendencialmente mais violentas;

b) Inserem-se num processo de controlo das universidades por extremistas que impõem censura, correção política, patrulheirismo intelectual, e assim estão a gerar um novo estamento que condiciona sucessivas gerações e a que alguns erradamente chamam “marxismo cultural”;

c) Concretizam-se num patrulheirismo cultural, de que são vítimas os “heréticos”, como na Idade Média, a mais recente sendo a reação na Hachette à criadora de Henry Potter;

d) Advogam a ação direta e o total abandono dos instrumentos democráticos na luta pelo Poder, através do fugidio conceito operacional de “não ter voz”, ou seja, de que a violência é uma consequência de uma asfixia e da manipulação das instituições pelos poderosos;

e) Apostam em ações simbólicas pensadas para a divulgação audiovisual, como sejam a destruição de estátuas e o fogo “purificador” dos lugares que assistiram a mortes de negros.

Em minha opinião tudo isto é muito perigoso e não acho que sociologicamente se distinga da violência dos extremos na Alemanha nos anos 20 do século passado que tornou inviável a moderação na luta política e preparou a tomada do poder eleitoralmente por Hitler.

A LUTA DA LUZ CONTRA AS TREVAS

O Iluminismo, no século XVIII, foi o momento genético

(i) Da liberdade como conceito civilizacional,

(ii) Do pluralismo como realidade sociológica,

(iii) Do processo democrático como modelo de funcionamento das sociedades.

Não foi perfeito, mas foi um passo gigantesco. E iniciou um período histórico que revelou como esses novos valores eram frágeis e que a profunda natureza humana – que não apontava nesse sentido há muitos e muitos séculos – não tinha mudado magicamente.

Olhar para a História – e ao longo da minha vida não parei de o fazer – ilumina-nos. E a História dos séculos XVIII a XXI revela que quando se impõe uma cultura que, ao mesmo tempo,

desvaloriza a Liberdade e recusa a Ordem, as forças das trevas ganham terreno pois esse é o caldo de cultura da destruição dos valores iluministas.

E quando isso se torna endémico nas sociedades o que se segue são processos ditatoriais, de esquerda ou de direita, que no fundo são sociológica e psicologicamente idênticos.

Esse processo regressivo antiliberal – como a água a ferver ou a intoxicação por gás – só se percebe bem quando já é demasiado tarde.

Mas até lá há muitos sinais que o conhecimento da História nos ajuda a pressentir.

Entre tantos outros, alguns exemplos:

a) O discurso de ódio violento contra quem ousa pensar de modo diverso, que pulula nas redes sociais e que difama e injuria com falsidades (sou uma vítima recorrente);

b) A “chantagem” emocional contra os moderados, levando pessoas de direita moderada e de esquerda moderada a temer enfrentar os extremistas do seu campo, optando pelo silêncio prudente que é a mais perigosa cobardia histórica conhecida;

c) A confusão entre a bondade das causas (ser contra o racismo ou defender as forças de manutenção da ordem pública; ser contra a pobreza ou defender uma sociedade livre onde por isso a desigualdade existe) e os que ocupam o espaço público invocando-as para finalidades que são desprezíveis ou ao menos inaceitáveis;

d) A tolerância para com quem desrespeita as leis e as regras democráticas, por uma espécie de atração fatal pela estética romântica da violência e da rutura;

e) A admissão – resignada ou militante - de que não é pelo voto que se devem mudar as sociedades (sobretudo as como Portugal ou os EUA em que a liberdade é real), em nome da falácia moral de que é inútil respeitar as regras democráticas.

O consenso democrático e liberal é frágil e, como o magnífico livro de Robert Kagan recorda, a selva está a invadir e crescer.

Se um grupo acha que não tem voz e por isso pode destruir, coagir, censurar, agredir,

qualquer outro se sentirá com direito a fazer o mesmo.

Contra isso é preciso a coragem cívica de enfrentar os extremismos sem contemplações.

Em Portugal há ainda alguma coragem para o enfrentar se ele for rotulado de extrema-direita. Mas quanto ao rotulável de extrema-esquerda não há quase coragem nenhuma e há muita desculpabilização.

Tudo isso me recorda a República Weimar. Estamos muito longe de Hitler? Claro que sim.

Os que na extrema-esquerda partem montras e atacam estátuas e os que na extrema-direita escrevem frases racistas e xenófobas e agridem inocentes e pacíficos negros e gays em rituais, não se comparam com a violência da extrema-esquerda spartakista e comunista e da oposta extrema-direita dos freikorps? Por enquanto, sem dúvida, que não em termos quantitativos.

Mas tudo isso abriu o caminho para os 37% de votos em Hitler e para o que se seguiu. A mobilização e a coragem dos moderados, dos que acreditam na liberdade e na democracia, não pode esperar que pode vir a ser demasiado tarde.

O LIVRO (BRANCO OU NEGRO) DA PANDEMIA TEM DE SER ESCRITO

À medida que o tempo passa vai-se sabendo mais o que correu mal na luta contra a pandemia. Em França está já em curso um comissão de inquérito à gestão do Covid 19.

O El País começou no domingo a publicar o que chamou “o livro branco da pandemia”. O primeiro artigo tem o título “o buraco negro por onde escorregou o vírus” e refere que até finais de fevereiro os protocolos de saúde pública apenas mandavam testar quem viesse de Wuhan e que a nível europeu – como aqui referi há semanas - o Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças insistia que o Covid 19 era pouco contagioso.

Durante todo Fevereiro não se faziam análises sequer a quem morresse com pneumonias atípicas e só em 25 de fevereiro se começou a olhar apenas para quem viesse do Norte de Itália, Japão, Irão e China. Só em março começaram a olhar a sério para o tema, e em 31 de março já havia 8189 mortos e 94417 infetados.

Contra isto o argumento é que em quase toda a Europa se errou e que o vírus é uma caixa de surpresas. Será isso tudo, mas a própria OMS – que é ela própria um caso de escola de incompetência – tinha declarado em finais de janeiro que se tratava de uma pandemia global.

Também aqui em Portugal – onde felizmente o que correu mal se não compara à Espanha - antes de março se não fez praticamente nada.

Mas os surtos na zona de Lisboa e as festas em Lagos e um pouco por todo o lado são filhotes disso tudo.

Era importante que a culpa não morresse mais uma vez solteira. É necessário que se retirem consequências do atraso em reagir que provocou depois o confinamento excessivo que estamos agora a pagar com o aumento dos infetados que faz manchetes na imprensa europeia, a começar pelos nossos concorrentes espanhóis.

O ELOGIO

Continua a ouvir-se o silêncio ensurdecedor do Governo e do BE (o qual chegou a sugerir que o gesto simbólico contra a estátua do Padre António Vieira era um ato da extrema-direita para descredibilizar o antirracismo…). E no silêncio se deve incluir a sua desvalorização como mero vandalismo ou “pinchagem”.

Merece por isso elogio Fernando Medina, que disse palavras claras, e o Presidente da República que ontem usou a ocasião de ir dar uma aula na telescola para atacar em nome da liberdade os radicalismos de esquerda e de direita.

LER É O MELHOR REMÉDIO

O grande historiador e homem de esquerda, Vitor Serrão, escreveu no Público de sábado um notável e corajoso texto, “Contra todos os iconoclasmas”, em que situa historicamente o que estamos a viver.

Escreveu como “lead” do artigo que “a violência contra as obras de arte é sempre um acto fascista, sejam quais forem as razões invocadas ou as bandeiras que se desfraldem para o levar à prática”. Nesse sentido, para Serrão a violência política é sempre fascista.

Deste modo – honra lhe seja - ele passou um rubicão que é classificar esses grupos com o supremo insulto que podem ouvir, mesmo que não sejam parte dos “Antifas”.

Fez-me lembrar a coragem serena do filósofo político búlga

eleito após a queda do comunismo, e que aliás conheci), discípulo de Ralf Dahrendorf, que publicou em 1982 um livro intitulado “Fascismo”. Jivkov mandou prendê-lo pois logo percebeu de que realmente tratava o livro.

Leiam Vitor Serrão, que com ele muito se aprende, também sobre a Liberdade.

A PERGUNTA SEM RESPOSTA

Isaltino Morais deu uma longa entrevista ao Sol, apresentando-se – o que não é falso – como alguém que faz coisas. E foi claro em elogiar (ainda de forma contida e prudente) o líder do PSD.

A pergunta é óbvia: será que o PSD o vai apoiar para a (triunfal) reeleição?

Sobre isso tenho opinião, mas dá-la-ei depois de obter a resposta.

A LOUCURA MANSA

Em semanas como estas não faltam exemplos. Poderia recordar Leonor Rosas, que “postou” uma foto de Mussolini, Clara Petacci e altos dirigentes fascista, pendurados pelos pés como gado depois de mortos, e com o título “ANTIFA, sempre!”

Mas prefiro lembrar Rui Rio a afirmar que “não há racismo na sociedade portuguesa”. Claro que não somos os Estados Unidos nessa matéria, mas é preciso andar muito distraído para o afirmar e ter muita pontaria para o fazer dias antes do MP acusar 27 portugueses por crime de ódio racial