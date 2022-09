Diário da Peste. O tempo deixou de ser neutro, até os minutos tomam posição

Diário da Peste,

6 de Junho

“artista não faz curva para agradar você”, Jhon, o cantor brasileiro.

Efemeróptero é um insecto, vejo agora.

Pode viver algum tempo dentro do casulo, enquanto em formação. Mas depois fica adulto e morre passado um dia.

The New York Times, instruções. Como abraçar numa epidemia. Nunca abraçar cara a cara.

Belos desenhos, ilustrativos. Como para crianças.

Temos todos seis anos e precisamos de ver para saber.

Aprendemos com desenhos, não com o abstracto.

Um-brasileiro-por-minuto. Hashtag que lembra o número de mortos por covid no Brasil.

Cronómetros agora assinalam doença ou movimento político.

O tempo deixou de ser neutro, até os minutos tomam posição.

Um minuto conservador, um minuto liberal, dois minutos radicais.

Oito minutos e pouco de joelho, mãos no bolso e olhar lunático.

Palácio de Versalhes reabriu neste sábado, mas só para franceses.

Uma festa de casamento levou a novo surto de Covid-19 no Irão.

Abriu a época balnear: “Assim, tão afastados uns dos outros, temos de comunicar por megafone”, diz alguém.

Na Holanda, as martas não provaram a sua inocência. Vão ser abatidas.

Existe argumentação nos animais, mas não é verbal.

Discotecas reabrem em Espanha, mas não se pode dançar.

A biologia defende-se como pode, mas nunca está inocente.

Daí talvez a causa da morte. Nos animais e nos homens.

Milhares de pessoas manifestam-se em todo o mundo contra o racismo.

Instruções. Uma criança pode abraçar a cintura dos avós.

Uma avó pode beijar a nuca do neto. A diferença de alturas facilita.

Desenhos, The New York Times. Todos com máscara.

Dois adultos abraçados com cara virada para o mesmo lado: sinal vermelho.

Dois adultos podem abraçar-se se virarem a cara em direcções opostas.

Um vira a cara para o Sul, o outro para o Norte.

Só assim se podem abraçar e permanecer saudáveis.

Substituir o nome mortais por efémeros.

Talvez também apenas fiques adulto por um dia. Como os tais insectos.

O adulto é aquele que percebe e depois morre.

Peter Pál Pelbart (PPP), performance filosófica a partir de Deleuze e Guattari. Palestra aos porcos (onze filhotes).

Filosofia para suínos, como PPP diz.

Deleuze: um escritor dirige-se sempre ao animal que existe dentro do homem.

Imaginar o contrário: o filósofo dirige-se à parte humana que existe no animal.

Imagino isto: o sítio para onde viras o pensamento tem tanta influência como o sítio para onde viras a tua respiração.

Em dias de contágio. É possível o abraço se duas pessoas estiverem a pensar em coisas diferentes.

Fronteiras ainda fechadas. Bebés já adoptados esperam futuros pais do outro lado da linha.

Só o verbo convence quem só se convence pelos ouvidos.

Separados desde março de 2020 amantes, avós e netos.

Junho de 2020: evidentes dificuldades técnicas nos abraços.

Não há desenho que resolva,

Amsterdão vai abrir, excepto o bairro vermelho.

As trabalhadoras sexuais “têm de esperar até Setembro; centenas podem ser atiradas para a pobreza.”

Poema, “O Imperdoável” de Holderlin.

Podes troçar de tudo: dos artistas e da inteligência

“mas não perturbeis

Nunca a paz dos que se amam.”

Uma falha entre as falhas.

------

Índice

O rosto humano, dois olhos

Os tempos não estão mansos

Um homem afogou-se em Deus

As leis não são destino, mas vocabulário. Podem alterar-se