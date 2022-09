O turismo representa, globalmente, cerca de um sexto do PIB e um sexto das exportações nacionais, uma estrutura económica semelhante à dos países do Norte de África.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.