Confederados

Passei o verão de 2006 com americanos, generais, capitães, pilotos de jatos, diplomatas, malta dos lóbis, professores de ciência política e relações internacionais, agentes do FBI, senadores; só faltou um juiz do Supremo a esta cornucópia de Washington DC, que, por vezes, me parecia um thriller político à Pakula ou McTiernan. Este verão sempre me pareceu um sonho. Já parecia um sonho no Natal de 2006.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.