Na recuperação pós-pandemia, sustentabilidade é resiliência

O mundo enfrenta um cenário assustador com a Covid-19. A nível de saúde pública, a nível económico e social. Agora juntemos a isso um planeta em aquecimento, situação que aponta, num futuro talvez não muito distante, para grandes incertezas com impactos graves na saúde — a do planeta e a de cada um de nós — e também económicas e sociais. Significa isto que a resposta à pandemia tem obrigatoriamente de ser sustentável. Qualquer outro caminho seria um risco demasiado grande.

Perante uma crise sanitária que causou um imenso choque nas economias e nas populações à escala global, quase todos os países e as várias organizações a que pertencem, a começar, no nosso caso, pela União Europeia, avançaram com programas de apoio de grande alcance. Houve a necessidade de lidar imediatamente com as questões de saúde e haverá certamente que as gerir por muito tempo. Essa é a primeira parte do problema.

Quanto à segunda, a do que fazer diante de um desafio económico e social de tamanha magnitude, acreditamos que os pacotes de estímulo às economias podem ser uma oportunidade para acelerar a transformação verde - e que esta é não só compatível como favorável à recuperação e à promoção da prosperidade.

Causas que parecem vagas e até um pouco românticas no momento atual serão, tudo o indica, a base do nosso futuro. Por isso, é preciso construir desde já uma agenda de longo prazo que nos permita lidar com as mudanças climáticas, evitar a perda e a fragmentação de habitats, reverter a diminuição da biodiversidade, reduzir a poluição e melhorar a gestão e a infraestrutura de resíduos.

O que é que isto tem a ver com recuperação económica e social? Tudo. Um plano de recuperação que inclua estas preocupações tão urgentes é um plano que torna as sociedades, e portanto as economias, mais resistentes a choques desta dimensão a que assistimos hoje, ao mesmo tempo que diminui as probabilidades de que eles se repitam.

No centro das orientações devem estar, em interligação com a economia, a saúde e o ambiente. Quer isto dizer, para dar apenas um exemplo, que tem de ser promovido o capital industrial nos setores ditos de baixo carbono. Só aqui, atingem-se três objetivos fundamentais: restauro dos sistemas naturais, melhoria da saúde através da melhoria da qualidade do ar, e, se o plano for bem desenhado, combate à pobreza energética.

A resposta à pandemia da Covid-19 não pode esquecer a urgência da crise climática, sob pena de aumentar ainda mais o risco para a saúde das pessoas. Na prática, isto implica concentrarmonos em ajudar os trabalhadores nos setores e nas indústrias que mais sofreram com a pandemia, mas evitar atribuir subsídios que aumentem as atividades poluentes, ou fazer novos investimentos em infraestruturas que possam ter impacto negativo nas emissões de gases de efeito de estufa nas próximas décadas, sem que haja um planeamento de desenvolvimento sustentável dessas mesmas indústrias, reforçando o seu compromisso para com o futuro das gerações vindouras.

Quer isto dizer, ainda, que além da recuperação das empresas no curto prazo temos desde já de preparar a redução da exposição das economias a crises cíclicas e anunciadas como os choques nos preços do petróleo, ou possíveis como a perturbação das cadeias de fornecimento alimentares e industriais. Outro exemplo: investir em criar mais eficiência energética nos hospitais, nas escolas e nos edifícios públicos, talvez alimentando-os com pequenas redes de energia renovável, seria um passo para a redução de custos e da poluição, é verdade. Mas seria igualmente uma garantia adicional da preparação destas infraestruturas críticas para resistir a qualquer imprevisto, que por definição não pode acontecer afetando este tipo de serviço.

Se soubermos aproveitar as taxas de juros historicamente baixas para investir em infraestruturas climaticamente inteligentes, não garantimos apenas o avanço da atividade económica, mas também a aceleração do progresso na direção de uma economia de energia limpa, mais robusta e competitiva, e que não deixará nenhum consumidor para trás, desde logo em matéria de saúde, além de nos recursos disponíveis e no acesso a eles.

Em suma: um plano de recuperação pós-pandemia que integre a sustentabilidade e a ação climática é um plano que contém à partida a resposta à procura urgente por soluções que tragam mais resiliência económica e social a mundo que se quer novamente de pé.

* Head of Public Affairs & Media Relations da DECO PROTESTE