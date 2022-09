George Floyd, Christian Cooper e a cor da verdade

A imagem de um polícia com a mão no bolso e o joelho em cima do pescoço de um cidadão, durante longos oito minutos, até ele morrer sufocado, já foi vista e revista por todos. Tantas vezes que talvez já se tenha banalizado. Qualquer pessoa normal foi invadida por uma revolta até à náusea, pelo menos antes da anestesia da repetição. Nos Estados Unidos, essa imagem tem um significado especialmente forte. O número de negros mortos pela polícia é de tal forma desproporcional, os casos são tantos, que é impossível ignorar a origem de tudo isto. Falar dos EUA sem falar da questão racial é não compreender nada daquele país.

