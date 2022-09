Votar é o hip-hop que interessa

Partir lojas, carros e ruas é perder a razão, é dar uma vitória de mão beijada a Trump; uma rua vandalizada é uma rua cheia de moradores e lojistas no colo do impostor que destruiu de vez o partido de Lincoln e Reagan. A violência nunca é a solução dentro do quadro de uma república. Além disso, a violência negra, por oposição à violência branca, não pode ser racionalizada, contextualizada e legitimada. Não há um código ético para brancos e um código ético para negros.

