Bolsonaro e o futuro da democracia brasileira

Nos últimos tempos, a incapacidade política de Jair Bolsonaro tornou-se ainda mais evidente, e a erosão do executivo a que preside é alarmante. Em pouco mais de um mês, demitiram-se o ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta, o ministro da Justiça Sérgio Moro, e a secretária especial para a cultura, Regina Duarte.

Luiz Henrique Mandetta deixou o cargo por divergências com Bolsonaro sobre a resposta à covid-19. O ministro da saúde defendia o confinamento, enquanto o presidente era adepto do contrário. O mal estar de Sérgio Moro já vinha de antes, mas a alegada tentativa de interferência de Bolsonaro no poder judicial foi a gota de água que transbordou o copo, e fez o antigo juiz passar diretamente do governo para a oposição. Regina Duarte tinha sucedido no cargo a Roberto Alvim, que se demitiu depois de proferir um discurso adaptado de um texto de Joseph Goebbels. A atriz ocupou o cargo de secretária especial para a cultura durante 60 dias, e afastou-se por sentir saudades da família e para dirigir a cinemateca. Pelo menos, esta foi a explicação oficial, revelada num tweet conjunto com Jair Bolsonaro. Se a passagem de Regina Duarte pela secretaria da cultura foi apenas patética, as demissões de Luiz Henrique Mandetta e Sérgio Moro são já reveladoras de um executivo em implosão. Bolsonaro não respeita evidências científicas, despreza a separação dos poderes, e as regras éticas do jogo político. É prisioneiro dos seus dogmas e de uma visão maniqueísta da sociedade. Um político com estes predicados só não se torna ditador se não o deixarem.

Paradoxalmente, um dos homens que pode impedir Bolsonaro de se tornar ditador é precisamente o seu vice presidente, o general Hamilton Mourão. Tanto Bolsonaro como Morão são militares na reserva, mas o primeiro não deixa de ser um capitão, enquanto o segundo é um general, situação que terá peso na relação entre ambos. Homem respeitado nos meios militares, Mourão já deu a entender que via com bons olhos uma intervenção do exército, e a transição para um novo modelo político. Assim, um possível impeachment de Bolsonaro, livraria o Brasil de um presidente grotesco, mas não afastaria a possibilidade de uma transição de regime, já que seria o general Mourão, como vice presidente, a assumir a chefia de estado durante o resto do mandato.

A democracia brasileira enfrenta o seu maior desafio desde 1985, data do fim da ditadura militar. O Brasil, tal como quase todos os países da américa latina, tem uma longa tradição de caudilhismo, ou governo por figuras militares de carácter “providencial”. Curiosamente, esta situação foi atenuada durante o tempo do Império (1822-1889), que se regia por um sistema parlamentar, e acentuou-se com a proclamação da república, e a adoção de um sistema presidencialista. Também, o exército, instituição estruturante da sociedade brasileira, tem um historial de intervenção política, ao contrário do que sucede, por exemplo, nos Estados Unidos, onde as forças militares estão claramente subordinadas ao poder civil e são fieis à democracia, sistema que têm defendido em vários palcos internacionais. Ou seja, apesar de serem gémeos políticos, Bolsonaro e a sua entourage são mais perigosos para a democracia do Brasil, do que Trump e o seu inner circle para a democracia dos Estados Unidos.

Num país enfraquecido por uma corrupção política generalizada, por um sistema partidário decadente, por uma sociedade politicamente descrente, e onde parte do exército pondera apoiar uma intervenção, o que resta para defender a democracia brasileira? Talvez a memória do regime militar, a sensatez da outra parte do exército, o exemplo de alguns políticos, como Fernando Henrique Cardoso, e a pujança da sociedade civil. Será isto suficiente para evitar uma nova ditadura?