Reabrir as escolas

Hoje é possível dizer que a sociedade portuguesa teve uma reação notável à covid-19. O espírito comunitário e o comportamento cívico predominaram e a rapidez com que o país confinou ajuda a explicar que o padrão de contágio se tenha afastado dos cenários apocalípticos. O modo como, em particular, escolas e universidades fecharam e transitaram para o ensino à distância foi fundamental: por um lado, deram um sinal imediato; por outro, demonstraram que era possível mudar práticas de trabalho num ápice e com extraordinária capacidade de adaptação.

