Problemas nos cuidados de saúde dificultam acompanhamento de doentes com Esclerose Múltipla

É preciso fazer mais. Esta é a principal mensagem que gostaria de destacar neste Dia Mundial da Esclerose Múltipla. Muito se tem evoluído no tratamento e prestação de cuidados para a Esclerose Múltipla, falando especificamente no contexto português. Contudo, o caminho ainda é longo e existem alguns passos que temos de tomar para garantir uma melhoria da qualidade de vida dos doentes.

Atualmente, segundo os resultados de estudos epidemiológicos, registos de base hospitalar e a distribuição etária da nossa população, estima-se que existam atualmente no nosso país cerca de 7000 a 7500 pessoas com Esclerose Múltipla, uma doença neurológica que afeta o sistema nervoso central, levando à incapacidade progressiva das pessoas e, nos casos mais graves, à perda de mobilidade parcial ou total.

Apesar dos avanços ao nível da investigação ao longo dos últimos anos, um dos principais obstáculos ao tratamento desta doença são as suas causas, ainda desconhecidas. No modelo atual admite-se que a doença tem uma causalidade multifactorial, resultando de uma combinação adversa de fatores genéticos e de fatores ambientais. Nesta perspectiva, a existência de uma suscetibilidade genética associada à ocorrência de situações que aumentam o risco de desenvolver Esclerose Múltipla (como por exemplo a infeção prévia pelo vírus Epstein-Barr, défice de vitamina D e obesidade infantil), vai desencadear uma alteração do sistema imunológico que se torna agressivo para o próprio organismo, provocando o aparecimento de lesões inflamatórias no sistema nervoso central.

Por outro lado, o desconhecimento das causas e a evolução silenciosa ou com manifestação de sintomas variável de pessoa para pessoa geram uma maior dificuldade no diagnóstico da Esclerose Múltipla. Um primeiro passo para ultrapassar este problema passa pela divulgação de informação sobre a doença a toda a população e por ações de formação específica junto dos profissionais de saúde, de forma a que a identificação de sintomas não seja desvalorizada. Acredito que, de um modo geral, este trabalho tem sido bem conseguido, dado que a consciencialização para a doença é cada vez maior, quer junto da população, quer das especialidades que muitas vezes observam inicialmente estes doentes, nomeadamente a Medicina Geral e Familiar, a Oftalmologia e a Ortopedia.

Um segundo e crucial passo é a redução do período entre a identificação dos sintomas e o diagnóstico da doença. Para isso, é necessário referenciar o doente à consulta de Neurologia, sempre que houver suspeita clínica de Esclerose Múltipla. Relativamente ao diagnóstico propriamente dito, embora não exista um marcador para a doença, a conjugação de critérios clínicos e de outros exames complementares (sobretudo a ressonância magnética) permite atualmente estabelecer o diagnóstico após as primeiras manifestações da doença. Este é um avanço importante se considerarmos que há vantagens muito significativas em iniciar o tratamento precocemente. Neste contexto, o intervalo entre os primeiros sintomas e o diagnóstico tem vindo a reduzir-se. Num estudo recente realizado em Portugal, o intervalo médio entre os primeiros sintomas e o diagnóstico da forma mais comum de Esclerose Múltipla (surto-remissão) é de 4 meses, o que é um ótimo indicador mesmo a nível europeu.

Apesar de Portugal estar a contornar de forma exemplar os dois obstáculos já referidos, como mencionei no início deste artigo, é preciso fazer mais, nomeadamente do ponto de vista médico, um âmbito para o qual apresento as três maiores dificuldades sentidas:

1. O acesso a fármacos ditos de segunda linha, mais efetivos, mas também mais caros. Embora exista evidência crescente de que a utilização deste tipo de fármacos numa fase mais precoce pode minimizar a progressão da doença, continuam a verificar-se assimetrias assinaláveis no seu uso. Isto acontece algumas vezes por ‘inércia terapêutica’, mas, na maioria dos casos, é um reflexo das restrições impostas pelas entidades pagadoras (como as administrações hospitalares), visando a mitigação de custos.

2. O assegurar de um acompanhamento regular para a monitorização da evolução da doença. Para este acompanhamento é exigível que a consulta de Esclerose Múltipla tenha uma equipa multidisciplinar, com enfermeiro diferenciado e o apoio de outras especialidades médicas (como a Urologia, Oftalmologia e Psicologia/Psiquiatria), condições que não são fáceis de garantir. Para além disso, continuam a existir dificuldades na realização de ressonâncias magnéticas periódicas, aspeto que pode ser crítico na monitorização da evolução da doença.

3. E a escassez de recursos para a reabilitação. Muitos doentes necessitam de tratamentos de fisioterapia, terapia da fala ou treino cognitivo, os quais devem ser realizados de forma regular e por períodos prolongados. Na prática é muito difícil a sua concretização, quer pela escassez de terapeutas com treino nesta área, quer porque o SNS assume apenas o pagamento de um número limitado de sessões por ano.

Importa destacar que as dificuldades assinaladas não refletem falta de expertise para gerir o problema. Traduzem essencialmente problemas de organização. É necessário melhorar a equidade na prestação de cuidados a nível nacional, uniformizando procedimentos e minimizando as contingências de quem não vive em grandes centros urbanos. Para isto, será muito importante o desenvolvimento de centros de referência que funcionem como tal e que trabalhem em rede com as consultas de Esclerose Múltipla da sua região de influência (o modelo é conhecido, mas tarda em ser efetivado), assim como a criação de um registo nacional de Esclerose Mútipla, que para além de uma avaliação exata da incidência e prevalência da doença, permitirá ainda obter dados fundamentais para a gestão da doença e para o planeamento da rede de assistência e prestação de cuidados.

Já além das questões médicas, deve assinalar-se ainda que muito mais há a fazer na resolução de problemas sociais. O estigma da doença continua a gerar grandes dificuldades no mercado de trabalho e as medidas de apoio social a doentes e cuidadores continuam a ser muito precárias. Aqui não estamos alinhados com os países mais desenvolvidos da Europa.

Contudo, e para finalizar, também existem boas notícias, sobretudo ao nível da investigação clínica. Atualmente as Neurociências têm tido um contributo muito relevante para os avanços no diagnóstico, monitorização e tratamento não só da Esclerose Múltipla, mas de outro tipo de doenças, como a Demência. Neste contexto, o desenvolvimento da genética/biologia molecular e das novas técnicas de imagem vieram permitir um muito melhor conhecimento dos mecanismos que estão subjacentes aos processos neurodegenerativos. Estes avanços, para além de permitirem um diagnóstico mais precoce e mais preciso (por exemplo da Doença de Alzheimer e outros tipos de Demência), vieram ainda relançar o tratamento destas doenças, levando ao desenvolvimento de tratamentos específicos para evitar a degeneração neuronal (como anticorpos monoclonais ou terapia genética). Muitos destes fármacos estão em fase de ensaio clínico, mas há uma grande expectativa sobre o aparecimento de tratamentos que sejam capazes de bloquear o processo neurodegenerativo neste tipo de doenças. Para alguns pode parecer ainda ficção científica, mas não é, veja-se o exemplo recente da Atrofia Muscular Espinhal.