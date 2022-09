Diário da Peste. Os seres humanos recomeçaram a andar

Diário da Peste,

28 de Maio

Em maio de 2020 os seres humanos recomeçaram a andar.

Projecto: investigar as caminhadas.

Grupo DADA, 14 de abril de 1921.

Uma das primeiras performances ligadas à caminhada.

Defendiam excursões para “sítios que não tinham razão para existir”.

Artistas, escritores.

Louis Aragon, Arp, André Breton, Paul Eluard, Théodor Fraenkel, Benjamin Péret, Francis Picabia, Jacques Rigaut, Philippe Soupault e Tristan Tzara.

14 de abril de 1921.

Muitos humanos brilhantes a avançarem em conjunto para um sítio que não tinha razão de existir.

Uma síntese possível de utopias e distopias.

Encontrar um sítio que não tenha razão para existir e ficar por lá até ser tarde, outro projecto.

Mas para já caminhar em direcção a sítios parvos.

Na Grécia, aulas de tango retomadas.

A dança é caminhar para um sítio que fica mesmo junto ao sítio onde estão agora os pés.

E o tango é uma dança que no mínimo avança contra a Constituição.

Uma Constituição temporária que diz: pelo menos dois metros entre um corpo e o seu inimigo. Ou o seu par.

O tango em maio de 2020 devia ser duas vezes ilegal.

A minha tradutora grega, Athena, diz ainda que não é só o tango.

Instalaram geradores eólicos em todo o lado.

Montanhas, regiões protegidas, etc.

Geradores eólicos em toda a Grécia.

Uma máquina entra na natureza para tirar energia do vento.

Transformar o vento noutra coisa.

Os gigantes dos mitos são agora de puro metal.

O vento não é suficiente.

EUA passa os cem mil mortos.

Um outro morto, este. Um morto que é um.

“Não consigo respirar", George Floyd.

“Um homem negro, desarmado, foi detido pela polícia e esteve durante nove minutos a sufocar até morrer.”

Um, ninguém e cem mil, livro de Pirandello.

És um, ninguém ou cem mil?

Em Pirandello, a questão das identidades.

Em maio de 2020, a questão da quantidade de uma morte.

Uma morte é uma, nenhuma ou cem mil?

Os distúrbios começam agora nas ruas de Minneapolis onde George foi sufocado pela polícia.

No Jornal Globo, há uns dias.

“Maria da Glória Oliveira da Cruz, 80 anos.

Sempre falava para as mulheres que ‘dinheiro bom é dinheiro nosso’.

José Bráulio Sousa Ayres, 66 anos.

Ordenado sacerdote em 1981, era pároco da Paróquia Santíssima Trindade, em São Luís. Deixa uma multidão de órfãos.

Ana Michelli Pereira Ferreira, 36 anos.

Sempre risonha e divertida, Ana Michelli falava alto e não era de levar desaforo para casa.

Francisca das Chagas Corrêa, 84 anos. Morreu em Petrópolis.

Tinha a fama de fazer arroz, frango e macarrão como ninguém. E o melhor café do mundo.”

Uma homenagem, imagino, a cada morto: descrevendo o que ele mais gostava de comer.

Fazer isso, escrever isso.

Século XX: Heidegger na Grécia – ficou desapontado.

O que pensaria ele hoje dos geradores eólicos nas montanhas gregas?

Heidegger e o seu pensamento/limite: “só nas fronteiras são tomadas as decisões”.

Não podemos pensar qualquer coisa em qualquer sítio.

O sítio onde estás fisicamente determina aquilo em que pensas.

Há uns anos estive na Floresta Negra.

Uma floresta onde um filósofo fez uma cabana.

Há coisas que só se podem pensar na fronteira.

Na transição de um espaço para outro, de um tempo para outro.

Certos pensamentos são apenas possíveis em 2020.

Época preciosa nesse sentido: é preciso aproveitar a fronteira.

-------

