Diário da Peste. O progresso ainda fica em casa para não se molhar

Diário da Peste,

27 de Maio

Na Europa e EUA, os habitantes em parte foram expelidos.

Uns de casa por razões boas - e as ruas começam a estar meio cheias.

Outros do trabalho.

Boeing despede 12 mil trabalhadores. Doze mil expelidos.

Projécteis que avançam pelo chão, os humanos.

E depois pés parados sobre o solo na fila para o desemprego.

Estados Unidos pior, Europa com os olhos arregalados.

A expectativa nos humanos usa olhos arregalados.

Como se os humanos fossem por estes dias corujas ou animais com insónia estranha.

Uma insónia que dá durante o dia.

Duas vezes acordado em vez de uma.

Olhos abertos demais, não há assim tanto para ver.

Maria Velho da Costa, morreu há dois dias: “a casa prossegue o seu trabalho de expelir”. Cá está.

A casa “aberta como uma usina em rendimento pleno, um hospício, um arranha-céus despenhado.”

“a casa que brilha lá no alto como um claro navio suspenso na linha do mar.”

A casa que acolheu durante semanas agora mudou um pouco.

Casa que expele, expulsa e expõe os seus habitantes às intempéries da tosse e da respiração dos outros.

Nem tremor de terra nem vendaval, cuidado com as gotículas que andam no ar.

Lançamento da SpaceX foi adiado. Outro projéctil. No último instante.

Condições meteorológicas “ditaram cancelamento a poucos minutos da hora prevista para o lançamento”.

Dois astronautas “seriam transportados até à Estação Espacial Internacional por uma empresa privada: a SpaceX, de Elon Musk.” Afinal, o clima ainda existe em 2020.

Chuva e vento; as várias intempéries antigas aí estão.

O clima estraga colheitas dos animais sedentários e lançamentos de naves espaciais.

A modernidade fez quase tudo, mas pouco em relação à chuva.

Em 2020, o progresso ainda fica em casa para não se molhar.

No próximo sábado, NASA e Elon Musk vão tentar de novo a descolagem. Centro Espacial Kennedy, na Florida.

Na Colômbia, um designer concebeu camas de cartão para o hospital.

Se as coisas correrem mal a cama transforma-se em caixão.

Pode ser dobrado e evita que quem trata do morto suje com perigo as suas mãos vivas.

Uma espécie de embrulho feito à medida.

O corpo vivo deita-se com fé na medicina, mas se correr mal já só será mudado de sítio, não de casaco nem de aposento próximo.

Ressonância Magnética: só o nome já cura pelo susto.

Aqui estou.

Um túnel por onde o corpo é colocado como num forno.

Sons em redor da cabeça. Buzinas estridentes e um tremor como num barco.

De súbito, lembro-me de um confessionário.

Sem padre, a máquina faz o mesmo. Exige confissões.

Uma máquina que sem falar obriga o corpo a confessar tudo.

Confissão estranha sem abrir a boca, nem os olhos.

Por favor não abra os olhos - dizem-me antes de entrar.

Há anos que não os abro, quase respondo.

E sim, é uma máquina moderna de confissões antigas.

Mas podes até adormecer enquanto te exigem respostas decisivas.

Nunca vi; coisa estranha mas possível. Mas sim, há quem adormeça dentro desta máquina que assusta e é longa.

Duchamp e o escultor Brancusi ao pé da hélice de um helicóptero.

“Quem pode fazer algo mais belo do que isto?”, diz Duchamp.

As hélices são de facto belas.

A mais bela escultura é a que levanta voo, para mim isso é evidente.

Cá vou, máscara na boca, fé calma e medicina concreta. Tudo certo, entro.

-------

Índice

Diário da Peste. Estes seis animais vão ser úteis

Guardadores de rebanho e dos exactos dois metros

Dois dias bastam para se perder a memória