O vírus e o “novo normal”

Estamos em tempos de “um novo normal” e nunca esta frase se revelou tão exacta. Existe um vírus, o da Covid-19, que tem potencial para infetar todos os seres humanos. Não distingue políticos, forças da ordem ou da segurança, cidadãos exemplares e não exemplares, da raça branca, amarela, negra, asiáticos, europeus, africanos, americanos, etc.. É o que se chama um vírus democrático, trata todos por igual.

No entanto, no “novo normal” continuamos a assistir ao “velho normal” de outros tempos, pré Covid-19. As regras estabelecidas para o combate ao vírus separam os cidadãos por classe, função, objetivo, sector, etc.

Se o vírus se propaga da mesma forma, se ataca o ser humano da mesma maneira, como podemos justificar medidas tão dispares conforme o sector?

Será que o vírus não se propaga da mesma maneira dentro de um táxi e de um Uber, ou dentro de um carro das forças de segurança? Porque é que uns têm de reduzir a 2 terços a lotação e nos outros não?

O vírus distingue as fardas das outras roupas? Os elementos das forças de segurança são menos importantes para a proteção e por isso podem ter medidas menos restritivas, ou pelo contrário são imunes?

Porque é que os aviões podem voar cheios e uma viatura ou embarcação não? Porque é que um restaurante tem de ter só 50% de ocupação e um transporte público 2/3? Porque é podemos alugar uma viatura e uma embarcação não? Porque é que posso entrar num museu como individual ou grupo familiar e não o posso fazer enquadrado por um guia/empresa? Porque é que atividades desportivas como por exemplo as de mergulho podem funcionar e as de mergulho de Animação Turística não?

São inúmeros os exemplos de falta do mesmo princípio perante um agente que contamina do mesmo modo. Todas estas decisões, tomadas sem o mesmo princípio (como infeta e como pode ser contido e impedido o vírus da Covid- 19), faz-nos pensar que afinal o vírus é outro.

Este vírus do “antigamente” continua bem vivo e sem se ver medidas/ remédios para acabar com ele. O vírus de decidir o que é melhor para os “outros”, mas que não se aplica “a nós próprios e aos meus”, do achar que o que o que é importante é criar barreiras e regras (cujo impacto e resultado muitas vezes é de duvidosa eficácia), o achar que os cidadãos deste país não têm consciência, conhecimento, capacidade social e que por isso mesmo temos de os tratar como seres incompetentes e apostar na penalização e visão autoritária, sem justificar e explicar as medidas.

As entidades que representam o Estado continuam a não ouvir as associações do sector (porque dizem coisas incómodas), decidindo baseadas em “achismos” e convicções pessoais…., tomando más medidas que não se aplicam na maior parte das situações, criando conflitos, insolvências, etc..

Enfim! Tudo isto me faz lembrar a visão autoritária e penalizadora que tão más provas têm dado inclusivamente no combate à epidemia. Onde está a aposta na cidadania?

António Marques Vidal é presidente da Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos (APECATE)