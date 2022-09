Não aceito novo Estado de Emergência. Prendam-me já se quiserem

Os velhos que estão literalmente na solitária, uma cela que foi outrora um quarto de um lar. As mulheres espancadas dentro da prisão domiciliária decretada, tal como as crianças espancadas e molestadas porque ficaram fechadas dentro de casa com o agressor. As pessoas que morreram e morrem com outras doenças, porque têm medo de ir ao hospital (um número de mortos que, segundo demasiados indicadores, é superior aos mortos por covid). As pessoas que vão morrer em breve por outras doenças porque não fizeram nos últimos meses exames e operações.

