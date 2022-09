Índice do Citacionismo. A "bagatela" ética de Rio e o Excel avariado da Ajuda

"“Ainda na semana passada referi que se passaram seis anos sobre o caso BES sem que haja julgamento ou acusação. Por uma bagatela destas, demorou um ano e meio. Não estou rigorosamente nada confortável com a Justiça a funcionar assim.”

Rui Rio, líder do PSD, 26 de maio, sobre a constituição de José Silvano como arguido. 8 valores no índice do banho de ética

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler