Diário da Peste. Estes seis animais vão ser úteis

Diário da Peste,

26 de Maio

Investigadores tentam perceber “se o novo coronavírus causa algum odor corporal distinto.”

Se sim, estes seis animais vão ser úteis.

Seis cães, os “Super Seis:” Norman, Digby, Storm, Star, Jasper e Asher.

Detectam doenças através do odor.

Raças: labrador e cocker spaniel.

“as notícias, como esquilos, correm” Emily Dickinson.

Taxa de contágio dispara 46% na Amazónia.

Amigos lançam alerta, fala-se de catástrofe iminente.

Gosto de Jhon Douglas: “Neuziana”.

Canta com os pés descalços.

“Neuziana, diz que quer casar comigo,

mas não sabe do perigo,

que tem lá na Amazónia.

Lá tem mato!

Tem vida pura, calma e água fresca.“

Estes cães ingleses detectam “diferentes tipos de cancro, malária e Parkinson”.

Outros cães do mesmo instituto detectam drogas e explosivos.

Sobre explosivos. Virilio lembra: a nitrocelulose é usada no fabrico de película virgem para o cinema e no fabrico de explosivos.

Concluo: a mesma matéria mata e memoriza.

Começo uma caminhada; sol e passo a passo a ritmo certo.

Animais de diferente porte. Esquilos e cães.

Como ter empatia pelo minúsculo?

Mosquitos nestes dias. O zumbido junto ao ouvido é um som sem perigo, mas irrita.

Guerra e Cinema, Virilio lembra: a artilharia incorporou holofotes nos canhões.

Ou seja. Para te matar, primeiro preciso de te ver.

Só por pura sorte se mata às escuras.

Outros cães localizam pessoas depois de um terramoto.

Imaginar cães treinados para localizar homem depois de desgosto amoroso. Cães que detectem quem perdeu a tensão mínima necessária para continuar vivo. Cães que detectem tendências suicidas. Tudo isso.

Imagem de um lar: uma filha a dois metros da mãe em cadeira de rodas.

A filha a repetir que tem saudades dela e a mãe a sorrir para a enfermeira, a dizer que não sabe quem é aquela senhora.

Há meses num debate sobre alzheimer, a questão. O que é esquecer quando se está na cidade e o que é esquecer quando se está no campo.

No campo, talvez mais gestos fiquem na memória. Na película interna de filme que todos temos da testa para dentro.

O que fica é quase sempre gesto e ritmo. Música e tarefa das mãos.

Uma hipótese: no campo, talvez a doença de alzheimer não seja tão destruidora.

Mais terra para tratar, mais gestos. Mais máquinas, mais repetição.

Yehuda Amijai, poeta hebraico:

“Um ancião cego ajoelha-se para atar

O sapato do seu neto”.

Ainda a nitrocelulose. O mesmo material permite ver e explodir.

Ver e destruir são também feitos da mesma matéria.

Dissecação lenta: ver. Dissecação rápida: explosão.

Depois da nitrocelulose. Em 2020: ver sem estragar é já uma arte.

Ser visto sem ficar destruído, a dificuldade.

Depois de semanas, as ruínas de Pompeia vão reabrir.

E a igreja da Natividade. Dois locais centrais.

Em Pompeia, corpos em posição rígida há muitos séculos; apanhados em movimento pela lava quente.

Ruínas como paisagem.

Poucas mortes existem assim - apanhando tão de surpresa o vivo que nem sequer conclui o gesto.

Notícias más de Manaus. Hospitais atordoados. Corpos a mais, salvação a menos.

John Douglas, a cantar descalço.

“Aqui na Europa, é tudo lindo,

aqui tudo é de primeira.

Mas o glamour de ser artista

acho besteira.

Eu vou voltar pro mato

pra me desatualizar.”

Aprender o rápido desactualizar e o lento; ignorar as notícias que, como esquilos, correm. Voltar do sol cansado como a cabeça e o dia merecem.

