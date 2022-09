Diário da Peste. A recta como o caminho do mal

Diário da Peste,

23 de Maio

Manhã. Escrevo à sombra com a melancólica Jeri deitada ao meu lado.

Há uns dias, a Vice-Presidente do Governo de Espanha explicou o contágio alto em Madrid porque a cidade está “em linha recta com Nova Iorque e Pequim”.

A recta como o caminho do mal em 2020.

Correcto, etimologia rápida. Isto: correcto é com a recta.

Rectidão e etc. O homem recto.

Mas agora a geometria direita e as suas boas relações com o bom coração colapsaram.

Linha recta é em Maio o mais rápido caminho do mal que vem sempre do lado de lá e não de cá.

Aqui é o lugar do bem; ali, o do mal.

Geografia e ética bem claras para não existir dúvida alguma na cabeça consciente de um vivo. Aqui bem, ali mal.

México torna-se um dos dez países com maior número de mortes por Covid-19 e médicos britânicos “mudam-se para caravanas para não infetar famílias.”

Jared Leggett e Amy Kitchen, médicos no The Royal Blackburn Teaching Hospital (Lancashire). Viviam com os pais. Agora vivem num carro a meio do caminho entre o hospital e a casa.

Filas na Suíça, sacos para pedir comida.

Boris Achhour, artista francês: estuda a ordem, a desordem, a regularidade e o caos.

Fez uma experiência com pombos. Milho no sítio certo e fome.

O alimento é distribuído no espaço com regularidade matemática.

E eles ficam em linha, em ordem.

Milhões de desempregados nos Estados Unidos.

A fome põe em ordem os organismos. Uma linha recta, sim, mas intempestiva e viva.

Põe em ordem durante um tempo, não muito.

Uma notícia. Quarenta pessoas que participaram numa celebração religiosa no início de Maio, em Frankfurt, na Alemanha, ficaram infetadas.

Europa ultrapassa os dois milhões de contaminados.

Um mapa, penso agora, que se desdobra em cima da mesa.

Um ponto onde estamos e com os nossos pés a nossa bela bondade.

E ali ao longe ao fundo, o mal que vem vindo mauzinho maldoso e maligno contra nós.

Tudo claro em 2020 como em toda a anterior história do mundo e da pessoa individual.

O mal está inteiro vindo do vizinho e do vento.

Mas o resto prossegue.

O limoeiro com a sua cor cada vez a aproximar-se mais do Verão.

Uma cor bem mais rápida do que o calendário.

Roma com força de mão humana na cauda que abana com uma alegria constante que nenhum humano entende.

E notícias péssimas de amigos do Brasil.

Presidente demente e mortos em corredores de hospital.

22h, noite.

Notícia súbita. Morreu a escritora Maria Velho da Costa.

Pausa e peso.

Regresso.

Amoladora itinerante que afiava vocábulos em vez de lâminas para cortar pão.

Lâminas para afiar frases e sintaxe.

Amansar a casa e a língua como a dois organismos belos e bravos.

“a casa escurece o dia”, o dia escurece a casa.

Caríssima amiga à distância, tão generosa foi comigo e com os meus textos, meu curvar respeitoso e minha tristeza

Baixa a luz do dia duas vezes; duas noites numa única;

amanhã exigimos ao dia duas manhãs pelo menos, filho da puta.

Canetti fala de um homem que procurava um Deus surdo para poder rezar o que quisesse.

Chamo esse Deus surdo para lhe dizer umas coisas na língua que sei.

Mas ele não me ouviu e por isso não veio.

-----------

