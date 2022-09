vaificartudomal

Lamento, mas isto vai ficar muito mal. Lamento, mas o pensamento mágico do #vaificatudobem é uma fraude, até porque não cria esperança. A esperança calça galochas para andar no lodo, não finge que salta de nenúfar em nenúfar. O #vaificartudobem não enfrenta o problema, evita-o. E o problema é este: a ditadura sanitária e o medo (não o vírus) estão a reforçar doenças políticas que já estavam entre nós.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.