Um futuro inquietante

Portugal confronta-se, à semelhança de quase todo o Mundo, com uma crise de muito difícil resolução e de consequências imprevisíveis do ponto de vista sanitário, económico, social e de segurança.

O combate que travamos não é uma guerra, é ainda mais complexo, porque não sabemos onde se encontra o inimigo, qual o seu efectivo e onde vai atacar. Para o enfrentar temos que ter um exército extremamente motivado, empenhado, disponível e corajoso. E temos! Na primeira linha da batalha têm estado médicos, enfermeiros, técnicos de saúde, assistentes operacionais, cuidadores de lares, militares, elementos das forças de segurança, bombeiros, guardas prisionais, empregados de supermercados e muitos voluntários anónimos.

Todos têm lutado arriscando, conscientemente, o contágio, a doença e a vida, sempre em prol do cidadão desconhecido que necessita de apoio e socorro. Têm-no feito de forma exemplar, eficiente e muito esforçada e, com esta postura, têm sido os principais responsáveis por salvar muitas vidas e por preservar a força laboral tão necessária para vencer a crise económica que se avizinha. O trabalho tem sido reconhecido e elogiado por todos os sectores da sociedade portuguesa e têm sido inúmeras e variadas as manifestações de apreço por esses profissionais. São os nossos heróis! Merecem os nossos aplausos!

Contudo, um olhar mais atento sobre estes combatentes, revela que, com excepção dos médicos, todos os outros integram carreiras que não são particularmente apreciadas pelos poderes instituídos, sendo remetidos para a parte inferior das diferentes escalas remuneratórias.

Os peões têm cumprido, ultrapassando largamente obrigações profissionais e deveres de cidadania, dando mostras de elevado sentido moral e cívico, que já não são comuns nos dias que correm.

Apesar disso, quando, daqui a uns meses, a situação se desanuviar e os ratos, os vampiros e os abutres, começarem a sair das tocas e da escuridão, será que estes homens e mulheres voltarão a ser ofendidos, humilhados, cuspidos, agredidos e atirados para a valeta da sociedade portuguesa? É o mais provável!

E as peças mais sonantes deste xadrez - juízes, procuradores, professores, deputados e outros - vêm cumprindo a quarentena, alguns atrás dos seus computadores, produzindo doutos acórdãos, promovendo o ensino à distância, ou participando em videoconferências. Não há notícia de infectados com o COVID 19, entre eles. Ainda bem!

A situação actual coloca, assim, questões que justificam uma reflexão.

• Quando for oportuno, não será de repensar o número de deputados na Assembleia da República, e deliberar, ponderadamente, no sentido da sua redução, atribuindo aos eleitos melhores remunerações e suplementos racionais e transparentes que obriguem à exclusividade de funções?

• Com tantos trabalhadores em lay off no sector privado, não seria lógico e justo aplicar, também, um regime análogo na Função Pública?

• Grandes empresas têm feito doações de material muito importante para reforçar o SNS e auxiliar a enfrentar a crise sanitária. As verbas utilizadas para esse efeito são retiradas, naturalmente, dos lucros obtidos à custa dos consumidores. Isto é, dos portugueses. Apesar disso, temos que lhes ficar gratos. Quanto aos seus directores, administradores e presidentes, muitos deles tornados milionários à conta da política, do Estado e dos Portugueses, não compreendem que as suas responsabilidades sociais incluem, também, o contributo para o bem colectivo?

Relativamente ao SNS, às Forças de Segurança e às Forças Armadas uma preocupação suplementar é legítima. Até à data, pode-se considerar que a resposta dada à crise, por estas Instituições, tem sido francamente satisfatória e meritória. E é quase certo que esse desempenho notável dará aos economicistas “iluminados” o argumento de que está tudo bem, nestes três corpos, como se provou, e que, por isso, não são necessários mais investimentos.

Particularmente, no que concerne às Forças Armadas, não podemos esquecer que a sua missão prioritária é a defesa militar da República, seguindo-se a satisfação dos compromissos internacionais do Estado Português. É para isto que têm que estar preparadas, competindo ao Estado atribuir-lhes os meios humanos, operacionais, logísticos e financeiros indispensáveis para atingir o nível de aprontamento que permita ao Governo e aos Portugueses sentirem confiança nas suas Forças Armadas. Só depois vem a missão que actualmente estão a executar, de forma excelente. Mas esta conduta de excepção não autoriza ninguém a concluir que as Forças Armadas não têm fundamento para exigir mais apoios que as credenciem para o cumprimento das principais missões que lhes estão cometidas.

Da análise da crise pandémica duas grandes lições se podem retirar. A primeira é que, apesar da comunidade científica não se entender quanto à origem e à melhor forma de combater a doença, é consensual que possa sobrevir uma segunda vaga da pandemia e que, se isso suceder, a situação tenderá a ser dramática e caótica. O segundo ensinamento prende-se com a postura de muitos estados que alardearam um egoísmo, egocentrismo e falta de humanismo, que não era de todo expectável. Acresce que algumas grandes potências mundiais têm líderes que demonstram incapacidade, incompetência e inépcia para o desempenho do cargo que ocupam. Se a este quadro juntarmos o facto de, desde o final da Guerra Fria, o ano de 2019 ter sido aquele em que se vendeu mais material de guerra, a que se associa o significativo investimento dos EUA na modernização do comando da Ásia-Pacífico e do seu arsenal nuclear, o que, conjugado com as recentes acusações à China e à Rússia, nos pode levar a concluir que estamos perante uma ameaça militar latente, que tem que preocupar todos os estados e obrigar-nos a tomar as medidas indispensáveis à nossa sobrevivência.

O futuro próximo obrigará à definição de prioridades relativamente ao emprego das disponibilidades financeiras do Estado. É possível que elas não passem pelas Forças Armadas e pelas Forças de Segurança. Mas, a um estado avisado e com uma visão de futuro, compete analisar o que se passa no mundo e, sobretudo, onde nos poderá conduzir uma nova crise pandémica com a inevitável derrocada do SNS, gravíssimas convulsões sociais e o espectro de conflitos militares. Para responder com êxito a qualquer uma destas ameaças, ou a todas, é indispensável que o Estado faça um investimento forte no SNS, nas Forças de Segurança e nas Forças Armadas, dotando os três sistemas, em permanência, de recursos humanos preparados e apaixonados pela sua profissão e de equipamentos individuais e colectivos que lhes permitam triunfar no cumprimento das missões que constitucionalmente lhes estão atribuídas.

Complementarmente, e para que se alcance o desejável sucesso, é fundamental o exercício de uma liderança forte, que dê o exemplo, que incentive e estimule todos os elementos dos três sistemas e que garanta a coesão e solidariedade de todos os portugueses.

Caso se verifique um embate contra qualquer um dos três sectores de risco, só há duas posições: ou estaremos prontos ou estaremos mortos!

Tenente-general na reforma