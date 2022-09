Índice do Citacionismo. Marcelo entre a tenaz de dois candidatos anti-sistema

"Se a democracia não está suspensa no país, também não pode estar suspensa no PS. O PS não é o partido do dr. Costa".

Ana Gomes, militante do PS, dia 18 de maio, em declarações ao Expresso. 17 valores no índice agarraram o Marcelo, vou-me a eles

O efeito foi exatamente o contrário. Se a intenção de António Costa com o número pró-Marcelo na Autoeuropa era (também) travar uma candidatura de Ana Gomes, o que fez foi incentivar a ex-eurodeputada e arranjar um sarilho no PS (já lá vamos à questão do congresso na citação seguinte). Para a diplomata - que já tinha dito ao Expresso que não avançava -, a indignação é um combustível e a entrada na corrida presidencial pode resultar tanto contra Costa como contra Marcelo.