Cidadão encriptado

As minhas miúdas queriam fazer ginástica a partir de uma app de uma grande marca de roupa desportiva. Lá procurei a app. Pois bem, eu pensava que estava a lidar com uma marca de desporto, mas, afinal, descobri que estava a lidar com uma espécie de stasi. Porque é que aquela marca de desporto, a troco de uns míseros exercícios de ginástica, queria saber boa parte da minha privacidade?

