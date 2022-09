Diário da Peste. Pintar de branco a acelerada superfície de um dia

Diário da Peste,

16 de Maio



Dia de sol; recuperar ânimo, humor, abrir braços, desencostar o queixo do tronco.

Pintar o diário como o muro; o mesmo branco.

Pintar de branco a acelerada superfície de um dia.

Ontem demasiado down; tonturas e tédio.

Tonturas, tédio e cefaleias; cefaleias que parece um nome de perversas deusas gregas.

Martelam devagar na cabeça como se não quisessem derrubar.

Puro prazer de continuar a bater.

Quantas são as deusas gregas cefaleias que batem à porta com insistência na porta de quem não as chamou?

Recomeça a liga de futebol na Alemanha.

Primeiro jogo desde há meses na Europa.

B. Dortmund -Schalke 04.

Resultado: 4-0. Um, dois três, quatro.

Jogadores levantam os braços, mas não se aproximam uns dos outros.

Espaço, é preciso espaço.

Em 2013 o poeta Kenneth Goldsmith fez uma convocatória para se imprimir a totalidade da internet.

Printing out internet, o projecto.

Transformar tudo o que é imaterial em matéria concreta que ocupa espaço.

Uma outra invasão do território, penso.

Abro os braços. É o vazio que permite abrir os braços, isso é evidente.

Pesadelo: o dia em que a internet exigir ocupar espaço e ser impressa.

O ar inteiro repleto de informação tornar-se coisa teimosa, sólida e concreta.

Não haver espaço para os humanos porque a internet foi toda impressa.

4-0, o jogo.

A alegria é agora vertical e não horizontal.

Cada um festeja no seu quadrado, de baixo para cima.

Só o céu ou o simples ar próximo é agora companheiro de equipa.

A festa torna-se individual, quase egoísta.

Nem um toque tímido no dedo como na Capela Sistina.

Nem brutalidade, nem delicadeza.

O ar existe entre dois humanos que festejam, e esse vazio é para manter.

Sê alegre por favor a um metro de mim no mínimo.

Acabou a alegria de grupo.

Começou um somatório de mercearia das simples alegrias individuais.

No futebol, onze alegrias somadas.

Nas outras festas, veremos.

Os malucos continuaram na rua e multiplicaram-se.

Um maluco em França, perto de Lille, quer vender uma passadeira.

Não aceita que ninguém passe por ali, porque ele é o dono.

Fez um governo e convida as pessoas que circulam na rua para serem ministros.

Uma amiga minha foi escolhida para Ministra da Economia e das Passadeiras.

Aceitou e mandou-me uma mensagem a dizer que está contente.

Nos bancos, jogadores suplentes separados dois metros entre si, apanha-bolas com máscaras.

A bola desinfetada. Os cuidados com que se pega no ouro ou na granada perigosa.

De resto, quase tudo igual a não ser o que não se vê.

Parece uma farsa, uma vida paralela à anterior.

Duas rectas paralelas que talvez se encontrem daqui a ano e meio, quem sabe.

Família em cada casa, histórias que se ouvem; pesadelo e levitação.

Szymborska:

“Mulher, como te chamas? – Não sei.

Quando nasceste, de onde vens? – Não sei.

Porque é que cavaste uma toca na terra? – Não sei.

Desde quanto estás aqui escondida? – Não sei.

Por que mordeste o meu dedo? – Não sei.

Não sabes que não te vamos fazer mal nenhum? – Não sei.

De que lado estás? – Não sei.

É a guerra, tens de escolher. – Não sei.

A tua aldeia ainda existe? – Não sei.

Esses são os teus filhos? – São.”

Hoje o sol limpa o que pode e o sol pode muita coisa, claro, mas não tudo.

-----

