Diário da Peste. Alguém mexeu na aparelhagem geral do mundo e diminuiu o som

Diário da Peste,

11 de Maio

Como se as mulheres e os homens e as crianças e os cães e até os próprios automóveis e as máquinas em funcionamento ainda não estivessem à vontade para fazer todos os sons habituais.

O volume exterior da cidade está baixo.

Alguém mexeu na aparelhagem geral do mundo e diminuiu o som.

Uma amiga do Brasil escreve-me:

“Queria ter um altifalante como um senhor lá de Ipanema.

Dizem que lá do seu décimo andar, de frente para a praia, ele armou sua caixa de som na varanda.

E lá do alto ele avisava pelo seu altifalante: Aí, ó rapaz de blusa azul, ó da bicicleta, você mesmo! vai pegar coronavírus, hein...!

Aí, a senhora do maiô florido, cabelo arrumado e batom vermelho, a senhora sim! vai pegar coronavírus, hein...!

E o senhor passou seu dia apontando e gritando do seu décimo andar. É o que contam.”

Ela vive no Rio, está apavorada.

O Brasil ultrapassou os 11 mil mortos e morreu ontem Sérgio Sant'Anna, “um dos principais escritores brasileiros, aos 78 anos, vítima de coronavírus.”

Alguém mexeu na aparelhagem geral do mundo e diminuiu o som - é isso mesmo.

Um Deus que não vire as costas ao progresso técnico. Um Deus que se aperfeiçoe.

Em termos de bem e mal, tudo está resolvido. Mas há máquinas novas.

O desemprego atinge níveis da Grande Depressão de 1929 nos EUA e, na Guatemala, mulheres à beira da estrada seguram uma bandeira branca.

Acenam a bandeira branca quando passa um carro ou uma mota.

Sem emprego, pedem comida a quem pára.

Bandeira branca de rendição.

A Air France vai introduzir controlo de temperatura nos voos e um ciclista profissional italiano esteve durante os dias mais duros a entregar pizas.

Em Turim, de bicicleta, entregava pizas e gelados como estafeta.

Queria saber o nome dele. Qual o nome?

Uma lesma pode esconder-se na sua concha por três anos para se proteger do mau tempo.

É preciso estudar os animais.

Vem aí mau tempo.

Lista de utopias.

Substituir utopias que ocupam um grande espaço por micro-utopias.

Uma utopia que seja transportável no bolso.

Uma miniatura; capaz de ser praticada por um bicho sozinho.

Uma actividade utópica de manhã, a substituir exercícios físicos de mãos e pés.

“María Branyas, de 113 anos, é agora a pessoa mais velha a superar o novo coronavírus.”

À noite pesadelo/imagens.

Mulheres ou homens com bandeiras brancas às janelas da própria casa.

Não saem, têm medo.

Pedem comida a quem passa na rua.

O palácio dos projectos dos Kabakov.

Recolha de pequenas utopias de pessoas da antiga União Soviética.

Uma: construir umas asas de anjo e depois colocar as asas às costas durante dez minutos, três vezes ao dia.

Como um medicamento; posologia - dez minutos, três vezes ao dia durante dois meses.

E, ao fim de dois meses, um homem terá mudado para melhor.

É a utopia de Solomatkin, motorista de Kishinev.

E imagino duas pessoas que não se conhecem.

Uma precisa da outra. É urgente.

Cada um levará uma bandeira branca para se identificarem na cidade.

Mas quando chegam à rua vêem que há milhares de pessoas com uma bandeira branca.

Uma chuva tremenda na noite de ontem; frio e chuva e depois menos chuva.

Cães encharcados, satisfeitos.

Talvez Deus leve também bandeira branca, alguém diz.

E daí não o encontrarmos.

Fecho a janela, abro a janela, fecho a janela.

Uma quase frase bíblica esta. E o senhor passou seu dia apontando e gritando do seu décimo andar.

É o que contam.

