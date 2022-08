Costa e Centeno ainda se falam?

Há uma imagem que guardo de Mário Centeno. Na primeira intervenção no Parlamento como novel ministro das Finanças surgiu pouco à vontade mas com discurso politizado, a condizer com o ambiente extremado que então se vivia. Nessa estreia, Passos Coelho, ainda líder do PSD, riu-se muito das palavras do estreante, até ao momento em que Centeno falou da saída limpa de Portugal - “um resultado pequeno para uma propaganda enorme”. Passos mudou de expressão, o riso virou siso. Centeno começou ali a tornar-se o maior problema da direita.

