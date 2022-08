As borlas que o demagogo dá costuma receber em dobrado

Francisco Rodrigues dos Santos transformou-se numa espécie de eco de André Ventura. Sendo o eco, é quase igual a ele, mas vem sempre menos nítido e sempre mais tarde. É, por isso, ainda pior do que uma imitação. Se o CDS continuar por este caminho nem 2% valerá. Apenas encaminhará o voto para o vizinho que imita, como as sondagens indicam que está a acontecer. Será uma redundância ineficaz, ridícula e infantil do Chega. À imagem do seu líder, aliás. A falta de imaginação é tanta que Francisco Rodrigues dos Santos não lhe segue apenas o populismo, segue-lhe as propostas. Desta vez, veio defender que políticos entreguem parte do seu salário.

Primeiro fale-se do original. Numa troca de argumentos com um deputado do Bloco de Esquerda, André Ventura propôs que os dois entregassem os seus salários para ajudar contra a pandemia, dizendo que abdicaria de um mês se o outro deputado, que ao contrário dele tem regime de exclusividade, abdicasse do seu. Coisa estranha, isto de só ser altruísta se o vizinho do lado também for. Como foi ele mesmo que prometeu aos seus eleitores que estaria no Parlamento em exclusividade e não cumpriu, podia ser muito mais generoso: oferecia tudo o que recebeu como comentador e consultor fiscal, este ano. Matava dois coelhos de uma cajadada: cumpria, com ganho, a vontade de ajudar os portugueses e cumpria, com coerência, a sua promessa eleitoral. Ou assim o populismo já lhe sai demasiado caro?

Foi depois disto que o eco de Ventura avançou com uma ideia semelhante, escudando-se com iguais medidas noutros países: cortar nos vencimentos dos membros do governo – os políticos que hoje estão a trabalhar quase 24 horas por dia – ou doar um mês de salário para fazer frente ao combate ao covid-19. No caso, concentrou-se no primeiro-ministro, que além de ganhar uma fortuna vive hoje dias tranquilos e com poucas responsabilidades. Não vou aprofundar aqui a confusão entre o pessoal e o político, entre a justiça social e a caridade. Se a demagogia deste tipo de propostas, quase sempre vindas de quem menos melhora a vida dos cidadãos, sempre resultou é porque dificilmente os argumentos racionais as vencem.

Fico-me pelo óbvio: os políticos não são as pessoas que mais ganham neste país. Longe disso. É justo, quando se exige um esforço à sociedade, seja a políticos ou outra pessoa qualquer, que esse esforço tenha em conta as possibilidades de cada um. É essa uma das funções dos impostos progressivos. É justo, perante uma catástrofe que não é responsabilidade de políticos, exigir que um político prescinda de boa parte do seu salário e não fazer mesmo com o CEO de uma grande empresa, que ganha cinco ou dez vezes mais do que ele? A não ser que se ache que os políticos carregam em si um pecado original, o que é estranho quando a proposta vem de um político.

A melhor forma de exigir um esforço redobrado a quem mais tem são os impostos. Ora são os mesmíssimos políticos que fazem estas propostas demagógicas a bater-se contra os impostos para os mais ricos. O Chega até é contra os impostos progressivos, querendo baixar drasticamente os de quem ganha mais. Como raio se pede que um deputado prescinda do seu salário para ajudar o esforço do Estado ao mesmo tempo que exige que o milionário pague menos para esse mesmo esforço do Estado?

Eu digo como: quando o trabalho do político é representar quem mais tem, pode dar-se ao luxo de dispensar o salário formal que recebe pelo cargo que ocupa. Sonha receber em dobrado pelas borlas que dá. No caso do Ventura, é-o na empresa onde é consultor e ajuda os mais abonados a pagar menos impostos. No caso de Francisco Rodrigues dos Santos, o salário que quer entregar ao Estado não é o dele. Mas o discurso contra os políticos vindo de quem defende os interesses de quem tem mais rendimentos tem barbas. O objetivo é sempre o mesmo: defender os interesses de poucos diabolizando e enfraquecendo os que representam todos. As borlas que dão, quando querem entregar o seu salário, costumam receber em dobrado. Político que dispensa o seu salário espera que outro lhe pague pelas escolhas que faz.