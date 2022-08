Covid-19 e lares de idosos

Notícias dos media dão-nos conta, diariamente, do número de pessoas infetadas com a covid-19 nos lares de idosos (atualmente denominados, eufemisticamente, Estruturas Residenciais para Idosos). Acreditamos que existem pessoas que apesar de lamentarem o sucedido pensarão que a morte vem apenas mais cedo e que esses/as velhos/as ao morrerem reduzem incómodos à despesa orçamentada à gestão da velhice. As atuais dificuldades sentidas na gestão da pandemia nestas estruturas estão, do nosso ponto de vista, relacionadas com a gestão pública que legisla de forma discriminatória face às necessidades, crescentes, desta resposta social. Considero que a legislação que determina a área dos quartos das estruturas residenciais é malévola para as pessoas de idade avançada.

A sociedade precisa de (re)pensar a velhice como uma parte integrante da vida. Com a devida distância recordamos Primo Levi em “Se isto é um Homem” que testemunha a inumanidade instalada. De que serve afinal chegar a velho? E sobretudo a muito velho?

Analisemos a Portaria n.º 67 de 21 de março de 2012, medida idadista do poder administrativo do tempo da troika, que estabeleceu e continua a estabelecer que os “quartos podem ser individuais, duplos ou triplos, sendo que, pelo menos, 20% devem corresponder a quartos individuais e, no máximo, 20% a quartos triplos”. Esta portaria além de discriminar negativamente as pessoas que residem nestas estruturas plasma um retrocesso legislativo relativamente ao Despacho Normativo n.º 12/98 que então definia que os “Os quartos são individuais, duplos ou de casal” e que “O lar deve incluir 50% de quartos individuais”.

Como diminuir a transmissão da covid-19 quando a portaria que define as condições de organização, funcionamento e instalação autoriza que pessoas que nunca se conheceram, que não se escolheram, residam no mesmo quarto?

Os média dão-nos, igualmente, conta das dificuldades sentidas com os recursos humanos nestas estruturas. Considero que a afetação de recursos humanos nestas estruturas não tem sido sensível à alteração do perfil das pessoas idosas, que apresentam cada vez maior vulnerabilidade física e cognitiva.

Assegurar os direitos da população que envelhece, respeitando a sua dignidade e autodeterminação é um imperativo tanto ético como social. O Estado deve refletir na legislação que produz o superior interesse das pessoas idosas. Por isso, revogar a portaria n.º 67/2012 é, do nosso ponto de vista, necessário.

* Fernanda Daniel é coordenadora do 2.º Ciclo em Serviço Social no Instituto Superior Miguel Torga e Investigadora no Centro de Estudos e Investigação em Saúde da Universidade de Coimbra