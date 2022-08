O cisne negro que pousou no Algarve

O sol que brilha 300 dias por ano e as praias de areia fina foram os atores principais de uma narrativa feliz que se iniciou nos anos 60. Com o turismo, a região cresceu economicamente e acolheu pessoas de todos os lugares, que aqui se estabeleceram e prosperaram.

Contudo, nunca acertámos o passo com uma ocupação residencial e turística cimentada ao longo de todo o ano. A excessiva e errada dependência dos acotovelados meses de julho e agosto nunca permitiu que despertássemos a nossa capacidade de planear e acautelar a sustentabilidade da região, com a necessária aposta em produtos e serviços complementares à sazonalidade do sol e praia.

Os indicadores que o Algarve, recorrentemente, apresenta, e os prémios que internacionalmente alcança, alimentaram em nós a ilusão de que viveríamos eternamente nas boas graças de uma procura crescente e sempre ávida de férias em locais seguros e com as extraordinárias condições naturais que oferecemos.

Acreditando que tal cenário se manteria indefinidamente, nunca nos lembrámos dos “cisnes negros” de Nassim Nicholas Taleb, os tais eventos inesperados que, de um momento para o outro, poderiam pôr em risco a nossa subsistência económica. Mas a pandemia que arrasa o mundo chegou a Portugal e é, sem sombra de dúvidas, um enorme cisne negro, que nos consciencializa da dimensão da nossa ignorância.

Contudo, a adversidade e o confronto com o imprevisto convocam a nossa melhor criatividade, inteligência e espírito de iniciativa. O país turístico e o Algarve, em particular, têm no quadro pós-pandemia uma excelente oportunidade de se reinventarem e diversificarem a sua oferta. Desde logo, através da saúde e do turismo de saúde.

O reconhecimento internacional dos bons serviços de saúde portugueses pode ser um dado decisivo na escolha de um destino residencial. A reputação internacional que granjeámos é a oportunidade por que todos aguardávamos para captar, em maior escala, os snowbirds, seniores do centro e norte da Europa que escolhem destinos do sul como primeira residência, aproveitando climas muito menos agressivos e condições de vida mais aprazíveis. O Algarve reúne circunstâncias excecionais para acolhê-los: boas infraestruturas, profissionais qualificados, um clima de exceção, segurança e uma gastronomia saudável.

Por outro lado, o teletrabalho parece ter vindo para ficar e, com ele, a liberdade para se escolher o melhor local para viver. Nessa medida, o Algarve pode e deve, agora, exigir ao Governo que crie condições atrativas para fixar profissionais qualificados, nacionais e estrangeiros, flexíveis e com elevada capacidade económica. O talento destes profissionais traria inteligência à região, abrindo portas a uma ocupação todo o ano.

Numa Europa muito sacrificada por esta pandemia, Portugal pode e deve trabalhar na disponibilização de serviços de saúde, estabelecendo parcerias estratégicas entre autoridades de saúde de vários países, hospitais públicos e privados, hotéis e Turismo de Portugal. Definitivamente, invista-se no turismo de saúde, orientando-o para os doentes que, nos seus países, viram suspensos os cuidados de saúde que tinham como adquiridos, por incapacidade de resposta dos serviços.

Todavia, não percamos de vista que uma eventual abertura precipitada da região à atividade turística, com uma afluência massiva, repentina e sem controlo, será contraproducente para a economia local e um passo desastroso para a saúde pública. Tais atitudes poderão deitar tudo a perder, pelo risco de implicarem perda de vidas, o previsível colapso do sistema de saúde e, ainda, de falência generalizada das empresas no inverno seguinte, que não aguentarão mais um confinamento duro e prologando. Não nos esqueçamos que o fim do confinamento não é a cura da doença.

À semelhança de outros países, devemos manter a nossa atenção focada na monitorização permanente do número de reprodução do vírus em função do tempo (Rt). A evolução deste indicador, assim como o número de doentes internados, antecipa, atrasa ou suspende a atividade turística em 2020. Está nas nossas mãos condicionar positivamente a sua evolução.

A ambicionada e desejada retoma da atividade turística só faz sentido se for suficientemente segura. E só com um sentimento profundo de segurança é que os turistas voltam ao Algarve e nós poderemos de novo recebê-los.

Depende de cada um de nós. Depende de todos nós!