No seu filme de 1940, O Grande Ditador, Charlie Chaplin faz uma sátira das ditaduras do século XX e dos seus protagonistas. Uma das cenas mais marcantes do filme é quando o ditador, interpretado por Chaplin, dança e brinca com um globo terrestre insuflável que explode quando o abraça.

O mundo está outra vez poluído de aspirantes a ditadores. Tal como no filme de Chaplin, os aspirantes de hoje sonham com o poder e pavoneiam a sua vaidade. Fazem-se ver e ouvir onde nós gostamos de estar. Usam e afastam os meios formais de comunicação, sempre que lhes convém. Falam-nos diretamente através de uma linguagem simples, mas habilidosa. Seria o caso, por exemplo, se para passar uma mensagem de discriminação racial, utilizassem, no contexto da atual pandemia, a expressão ‘plano de confinamento’, em vez de ‘plano de segregação’.

Os aspirantes de hoje utilizam o medo e aproveitam-se de todas as oportunidades. Esta é uma receita secular, de que são exemplo as perseguições que tiveram lugar durante a Peste Negra, outra pandemia que afligiu a humanidade.

Em conjunto com o medo, os aspirantes também identificam sempre um ‘problema’, que é a causa de todo o mal que aflige a sociedade, e que, por isso, requer a adoção de medidas urgentes.

Contudo, não nos deixamos enganar, porque conhecemos bem o modo de atuação dos aspirantes.

Primeiro, não se assumem, pois isso permite-lhes utilizar o sistema a seu favor, ainda que dele não queiram fazer parte. Os aspirantes querem ser atípicos, anti-sistema, colocando-se à esquerda, ao centro ou à direita, conforme lhes permitir aglutinar o maior número de votos. Também utilizam e escondem-se atrás do Estado de Direito que querem destronar, sendo usual o argumento que o atual modelo está gasto e que é preciso um novo. Com efeito, o Estado de Direito é o seu principal problema, e a impossibilidade legal de discriminar, a sua contrariedade. Em segundo lugar, personalizam o inimigo e encorajam, direta ou indiretamente, por ação ou omissão, o recurso à violência verbal e/ou física. Terceiro, quando confrontados pela utilização de linguagem de ódio, recorrem sempre à liberdade de expressão. Quarto, repudiam todo o argumento de autoridade e os factos que lhe são desfavoráveis. Por fim, as medidas apresentadas utilizam sempre uma linguagem provocatória e aparentam estar enraizadas no bom senso e numa visão pragmática ou realista, e até mesmo na legalidade. Porém, o que propõem, corrompe sempre a mais elementar noção de convivência numa sociedade livre e empática.

Nos dias que correm, os eleitores não têm a vida fácil, pois entre as interferências externas nos processos eleitorais, as notícias falsas e os falsos profetas, é difícil selecionar a informação que circula a todo o tempo.

Por isso é importante a intervenção de todos, dentro e fora dos partidos, para garantir o funcionamento do Estado de Direito e protegê-lo de todos aqueles que atentam contra ele. De igual maneira, a luta contra o racismo e todas as formas de discriminação não é a luta de uma ou de outra minoria. Cabe-nos a todos, porque o que está em causa é a sobrevivência da nossa democracia.

No filme, Chaplin, o ditador, arrepende-se e não quer mais ser um ditador. Na última cena, Chaplin faz um longo discurso onde também rejeita o racismo. Oitenta anos depois, cabe-nos a todos continuar a fazer o mesmo e a denunciar aqueles que o promovem.

* Docente Universitário