Diário da Peste. O medo tem de voltar ao coração dos animais selvagens

Diário da Peste,

6 de Maio

Na Europa, os humanos já começam a regressar e com eles o medo muda de posição.

O medo tem de voltar ao coração dos animais selvagens.

Os animais selvagens vão ter de recuar para 2019.

Nessa altura, estava mais ou menos claro que o centro das cidades não era para os chacais.

Voltaire: “todo o mal chega a voar e parte a coxear.”

Alexander Kluge escreveu sobre a tragédia nuclear de Fukushima.

E lembrava como há um mercado para trabalhadores temporários, muito bem pagos, que fazem operações perigosas - reparação de reactores nucleares danificados.

Na Europa, nas Américas e no Oriente. Notícias de testes para vacinas.

Em alguns sítios, testam-se vacinas em braços temporários.

Braços temporários bem pagos.

É evidente: os robots são inábeis em muitas tarefas.

Não têm braços que sejam tão humanos como os braços humanos, por exemplo.

Mas são úteis.

Anoto dois pontos relevantes.

A minha máquina de café está em vias de colapso e o fogo continua a funcionar em 2020.

Brasil. O escritor Sérgio Sant'Anna foi internado com sintomas do Covid -19 no Rio de Janeiro.

Informação do filho, o também escritor André Sant’Anna.

Centenas de mortos no Brasil.

Morreu o músico brasileiro Aldir Blanc.

“Caía a tarde feito um viaduto E um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos”

Um deputado de Ohio recusa usar máscara para não ofender Deus.

Nino Vitale, o deputado: o homem foi criado à imagem de Deus, tapar o rosto seria desrespeitá-lo.

O deputado utilizou o Facebook e explicou que “não vai usar máscara por motivos sagrados”.

Podemos também pensar no uso ou não do Facebook por motivos sagrados.

Somos criados à imagem e semelhança de Deus, disse.

Interessante pensar se o rosto no ecrã continua a ser um rosto humano à imagem e semelhança de Deus.

Um rosto que fica dentro de um rectângulo.

E que quando falta a electricidade desaparece.

Mas também o escuro natural é assim: faz desaparecer o rosto do outro.

O deputado disse: quem quiser é livre de usar máscara mas "a liberdade dos outros termina na ponta do meu nariz.”

O nariz de um, o nariz de outro.

Projecto: marcar a giz a fronteira entre duas pessoas como se fossem dois sólidos.

Mas o corpo não é só nariz, nem ponta dos pés.

Há ainda os líquidos. E a respiração.

Lembro-me do belo conto de Gogol, O nariz.

O importante é que não nos roubem o nariz.

Na próxima semana, chuva de meteoritos do cometa Halley.

Aguardamos o momento para em coro virar a cabeça para cima.

O segurança de uma loja do Michigan foi morto depois de pedir para pôr máscara a uma pessoa que queria entrar.

O meu nariz, a tua vida.

Bala com bala, Aldir Blanc; letra, João Bosco:

“A sala cala e o jornal prepara quem Está na sala Com pipoca e bala e o urubu sai Voando, manso.”

Os surrealistas diziam que era preciso cortar o cabelo e o nariz.

Talvez para mudar de vida.

De qualquer maneira, é isto: o outro como perigo.

A epidemia mostra que não existem confusões: o outro não sou eu.

Eu não sou um outro.

