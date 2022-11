O que importa? Ter uma almofada financeira

Nestes momentos será sempre mais fácil – embora seja mais interessante não o fazer - encontrar alguém, alguma coisa, que sirva de bode expiatório enquanto procuramos ganhar tempo para conseguir respostas adequadas à solução de problemas urgentes, numa corrida contra o avanço da pandemia e eventual entupimento dos serviços de saúde.

Sabemos que estamos a ganhar tempo. Primeiro para não entupirmos os serviços de saúde. Depois para encontrarmos uma vacina.

E no entretanto aqui estamos nós. Numa crise económica com números assustadores: em apenas dois meses o indicador qualitativo do consumo privado registou a redução mais intensa desde Fevereiro de 2009, retrocedendo para valores observados no final de 2014. Oitenta por cento das empresas em funcionamento, ainda que parcial ou temporariamente encerradas, reportaram um impacto negativo sobre o volume de negócios. O indicador do clima económico registou, de Fevereiro para Março a maior redução da série atingindo o valor mínimo desde Dezembro de 2014.

O dinheiro não chegou a tempo às empresas. Não era preciso ser um iluminado para perceber que isto ia acontecer. Os comboios pareciam estar prontos, mas os carris não estavam lá...

A máquina da Segurança Social, já enferrujada para responder ativamente em tempo normal, encara agora as suas fragilidades face aos cidadãos que para ela descontam e sempre descontaram e se veem agora, sem acesso a subsídios.

Os apoios do Estado não estão a chegar às empresas no tempo previsto. Muitas não conseguiram receber o contributo de 70% para pagamento aos seus funcionários em regime de Lay Off e irão assim entrar em default. Algumas empresas já morreram, outras estão gravemente doentes, envolvidas que estão em discussões com os bancos sobre o acesso a linhas de crédito. Muitas não sobreviverão no último semestre.

Não há ferramentas. Nem capacidade. Nem força para arrancar.

Tínhamos duas grandes bóias de salvação: lay-off com apoio dos 70% e linhas de financiamento à Covid-19. Qual delas funcionou? ...

Culpa do sistema? Culpa dos nossos sistemas burocráticos? Culpa do excesso de informação? Não há culpas. Os nossos sistemas governamentais e burocráticos não estavam preparados. Não havia como.

O que esperar então para os próximos seis meses?

A pressão da necessidade de financiamento, no curto prazo, poderá forçar algumas empresas a ter que aceitar condições menos boas ou vantajosas ao seu saudável funcionamento. Por outro lado, não se pode empurrar a banca para a concessão de crédito desprovida de critério, sob pena de podermos voltar à crise financeira de 2008 e à necessidade de intervenção dos contribuintes.

A banca tenta com toda a dedicação possível encontrar contratos “chapéus” para não deixar as empresas caírem: livranças e contas caucionadas, saem como pães quentes…

Sócios gerentes avalizam tudo, sem olharem para as células dos contratos, para os juros, e siga tudo para o caldeirão -caldeirão esse que sem dúvida no último semestre vai ferver…

Mas, se as condições de acesso ao lay-off e às linhas de financiamento à Covid-19 estão a funcionar mal, haverá, no entanto, uma lição positiva que as nossas empresas podem retirar desta conjuntura É absolutamente necessário reinventar o “design thinking” da gestão de uma empresa. Com especial foco nas pequenas e médias onde é primordial passar a existir um fundo catástrofe, ou seja, uma “almofada financeira” que assegure a sustentabilidade económica das mesmas. Uma poupança para os maus momentos que permita a todos, Estado, empresários, colaboradores fazer esforços adicionais que permitam manter as suas empresas vivas e de boa saúde. A minha crença é e será sempre numa cultura de responsabilidade.

Sara do Ó é CEO Grupo Your