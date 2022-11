Fátima, um grande equívoco

Começo por apresentar uma declaração de princípios. Quando tal me for permitido, com toda a segurança para mim e para os outros, Fátima fará parte das minhas primeiras viagens em família. Porque assim é desde que me conheço, porque assim continuará a ser. Não faço parte do grupo que só “conheceu” Fátima aquando da visita do Papa Francisco e não mais lá voltou.

Vamos ao que interessa. Um grande equívoco porque parece haver intenção que tudo se resuma à realização das cerimónias religiosas. A posição da Igreja Católica é clara. No início do mês de abril o senhor bispo de Leiria-Fátima, D. António Marto, com uma enorme clareza de espírito, afirmou: “É com muita dor e tristeza, de alma e coração, mas também com enorme sentido de responsabilidade que, neste momento, comunico que o Santuário de Fátima fará a grande Peregrinação Universal de Maio sem peregrinos fisicamente presentes…esta é a decisão sensata e responsável que poderíamos tomar…”.

Custa-me fazer qualquer tipo de comparação com as celebrações do Dia do Trabalhador, mas tem de ser. Para este dia, o Governo propôs, e a Assembleia da República aprovou, o Decreto 2-C/2020 de 17 de abril, que regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República, onde podemos encontrar no nº 6 do Artigo 46º a seguinte redação: “As forças e serviços de segurança articulam com as centrais sindicais a organização e a participação dos cidadãos nas atividades relativas à celebração do Dia do Trabalhador”. O mais próximo que podemos encontrar na Resolução do Conselho de Ministros nº 33-A/2020, publicada a 30 de abril, onde é declarada a situação de calamidade, está na alínea b) do nº2, que diz: “Limitação ou condicionamento de acesso, circulação ou permanência de pessoas em espaços frequentados pelo público, bem como dispersão das concentrações superiores a 10 pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar”. Ou então no nº 2 do Artigo 18º da mesma resolução, que diz: “Em situações devidamente justificadas, os membros do Governo responsáveis pelas áreas da Administração Interna e da Saúde podem, conjuntamente, autorizar a realização de celebrações ou eventos, definindo os respetivos termos.” Ora, parece-me que esta segunda alusão não se coloca, face à posição já tomada pela Igreja Católica da realização das celebrações em cerimónia privada.

Então onde poderá estar o problema? Está à margem de tudo isto.

Se é vulgar dizer que a fé move montanhas, mais facilmente moverá crentes sedentos da proximidade aos locais de culto. A procura de reservas nas unidades hoteleiras de Fátima é já uma realidade para os dias em questão. Se pensarmos que se poderão deslocar 5 pessoas de Évora, 10 de Lisboa, 10 do Porto, 2 de Trancoso, 4 de Barrancos, 3 do Sardoal e outras mais, arriscamo-nos a ter nestes dias em Fátima milhares de pessoas, movidas única e simplesmente pela proximidade ao Santuário, sem que disponham das estruturas de apoio que costumam existir nos anos anteriores.

Façamos cumprir a legislação em vigor. A já anteriormente referida resolução nº 33-A, no seu Artigo nº3 – Dever cívico de recolhimento domiciliário - refere no nº2 quais as deslocações que se consideram autorizadas. Não consigo aí encontrar enquadramento para possíveis deslocações a Fátima no âmbito da fé e da religiosidade. Assim sendo, considero este assunto um não assunto e sem necessidade de mais “mexidas”.

Não serei menos católico por não ir a Fátima nas Cerimónias do dia 13 de Maio, como não me considero menos trabalhador por não ter participado nas Cerimónias do Dia do Trabalhador. Curiosamente, esse dia foi de trabalho para os elementos da Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém, igual a todos os outros dias, sem exceção, há mais de dois meses!

Tenham muita Saúde.