É a ciência, estúpido!

Nesta altura já todos aprendemos que as epidemias só se combatem com imunidade de grupo, um remédio ou uma vacina. Como as duas últimas opções vão demorar, resta-nos tentar a imunidade. É isso que tentaremos fazer, a partir de segunda-feira.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.