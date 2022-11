Distopia ao virar da esquina

Meu caro leitor, a questão não é sabermos se você vai entrar em burnout. Todos nós vamos conhecer variações do burnout. A questão é sabermos se você continua­rá a funcionar em casa e no trabalho apesar do burnout. Este período testará os limites da resiliência de cada um de nós, criará divisões entre resistentes e desistentes. Nas empresas, a quarentena será uma peneira que criará uma divisão entre aqueles que mantiveram a falange fechada e aqueles que baixaram a guarda. Tenho medo desta divisão, meu caro. Aliás, tenho pavor desta impetuosidade darwinista.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.