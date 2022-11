A TAP a dar-nos música

Sou contra a renacionalização da TAP. Sou pela sua salvação financeira. E pela garantia de que as ajudas do Estado não significam um poço de futuras lamentações.

A nacionalização é uma ameaça negocial, o que o Governo quer é ganhar poder e nomear gestores para a Comissão Executiva. Pedro Nuno Santos acusa a gestão de mentir sobre o dinheiro de que precisa e de gerir mal. Espera-se que o Conselho de Administração da empresa publique rapidamente uma avaliação da gestão. Porque lhe compete. E porque o Estado está na Administração.

