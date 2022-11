Diário da Peste. O humano é um animal que sabe esperar

Diário da Peste,

29 de abril

Olhar de frente e olhar de lado: treinar para o tempo que aí vem.

O humano é um animal que sabe esperar.

Por vezes fica louco mas no geral espera melhor do que os outros.

Eliot Weinberger e a pergunta: o que são as estrelas?

“São prenúncios de guerra, morte, fome, pragas, de colheitas fartas ou magras, do nascimento de reis;

são elas que regulam o preço do sal e do peixe

(…)

são os caçadores de focas que perderam o seu rumo”.

Astro e desastrado têm a mesma origem.

Desastrado, aquele que não está atento aos astros.

Aquele que está dessincronizado com o que vem de cima.

Entra cedo demais ou tarde demais.

Diferentes países, diferentes estratégias. Fechar, abrir, fechar, abrir.

Roma, a pastora de Berna é uma desastrada.

Jeri, a golden, uma pontual com os pontuais astros dos animais.

De manhã, isto. Olhar para o ecrã, não para o caminho.

Uma forma de venda: o ecrã.

Nick Cave a cantar Cosmic Dancer dos T. Rex.

Outra versão de Morrisey.

I was dancing when I was eight.

I danced myself into the tomb.

Em alguns lugares, um regresso ao mundo antes da entrada do fogo.

Olho e não vejo um homo sapiens.

Cidades abandonadas.

Se todos ficassem em casa por meses e anos, as cidades começariam a desfazer-se.

Como qualquer casa abandonada se desfaz.

Voltaríamos depois da peste a um conjunto de ruínas.

Natureza e ruínas, o que fica quando o humano recua para casa em manada de espertos.

Leio o Sermão da Montanha.

Esta passagem:

“Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte.”

Coronavírus é pior que um ataque terrorista, diz OMS.

Vito Acconci, uma performance nos anos 70: olhos vendados.

Atiram-lhe bolas de borracha com força contra o corpo.

Ele defende-se, não sabendo de onde vem o ataque.Ser atacado pelo que não se vê.

Os ingénuos anos 70 exigiam uma venda.

O que são as estrelas?

“são o rebanho da lua, disperso no espaço como ovelhas num prado”.

China proíbe comportamentos incivilizados.

Espirrar ou tossir sem cobrir a boca e andar sem máscara em lugares públicos.

Na Argentina é permitido às pessoas saírem de casa durante uma hora até 500 metros das suas residências.

Freud teve quatro cães: Lün (1), Jofie, Lün (2) e Jumbo.

Freud gostava de cães “porque não tinham uma personalidade dividida”.

Porque deu ele o mesmo nome a dois cães? Investigar isso.

Telefono a um amigo.

Pergunto-lhe: estás a ficar louco?

Sim, responde ele.

Sermão da Montanha: “Diz apenas sim quando é sim e não quando é não.”

O que são as estrelas?

“pregos cravados no céu”, diz Weinberger.

Vírus, diz um menino de seis anos.

---------------------

