sairdecasa salva vidas (olhem para a Suécia)

A metáfora da “guerra” e do “inimigo” é um absurdo que torna ainda mais difícil encontrar um discurso afastado do pânico. Os seres humanos não vencem vírus numa guerra, adaptam-se a eles. Nós não vencemos a natureza, adaptamo-nos a ela. É por isso que é tão perigosa (e infantil) narrativa do #ficaremcasa até que tudo passe.

