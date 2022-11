Abrir? Claro, não há alternativa (nem nunca houve)

Durante largos anos, uma das imagens mais célebres da futura Barragem do Alqueva era um mural com uma frase simples, “construam-me porra!!!”. O pontão de Alqueva estava ali desde 1977 e a pintura chegou em 1994, altura em que as dúvidas sobre as vantagens de se fazer ou não a barragem começavam a ser ultrapassadas.

Que eu saiba, ainda ninguém se lembrou de pintar uma frase parecida na porta de uma pequena loja, de um cabeleireiro, restaurante ou hotel. E ainda bem, porque a interjeição seria estúpida num caso de saúde pública e de espera relativamente curta. Mas, com o passar do tempo, frases ou ideias parecidas começariam inevitavelmente a surgir, porque não é possível manter muita coisa fechada por tempo indeterminado.

Ao contrário de algumas obras públicas – que pode ser ponderada por anos ou décadas -, nenhuma sociedade pode estar fechada sem horizonte, a não ser num período de guerra ou de uma catástrofe natural. Algumas comparações desta epidemia viral com guerras e calamidades várias são interessantes, mas a maioria falha no essencial. As epidemias combatem-se com vacinas, medicamentos ou imunidade comunitária. Depois de uma travagem brusca que impediu com sucesso o colapso do sistema de saúde, resta-nos trabalhar nessas três frentes.

A procura de uma vacina e/ou de um medicamento estão nas mãos dos cientistas. A imunidade de grupo ou da comunidade depende de nós, e, claro, das autoridades que têm que coordenar a abertura por forma a não haver uma progressão descontrolada da doença, que leva à rutura da capacidade hospitalar e a muitas mortes desnecessárias. Mas a abertura é obrigatória e inevitável, porque não há alternativa.

Quem me lê no Expresso, sabe que discordei do primeiro estado de emergência (preferia que tivesse sido mais perto da Páscoa) e que defendi a abertura das creches, infantários e primárias em vez do 11º e 12º anos ou universidades. Acho que devíamos alinhar com as experiências de outros países que vão à frente na curva epidemiológica e aprender com os seus erros e sucessos. Mas, agora, as diferenças de opinião dos comentadores pouco interessam. O fundamental é que se ouçam os especialistas e se tomem decisões.

Com exceção de setores que estão altamente dependentes de fluxos internacionais de circulação individual (aviação, turismo, eventos de negócios, alguns festivais de verão, entre outros casos), e que são fundamentais para o nosso país, há outros que podem recomeçar a funcionar com base em procura interna e em exportação de bens ou serviços. Tem que ser o governo e os próprios agentes e decidirem o que pode ou não abrir, quando e como. Mas não existe alternativa a não abrir.

Numa entrevista publicada no Expresso no passado sábado, o virologista e investigador do IMM, Pedro Simas, explicou isto de forma clara: “não há outra alternativa a usar o vírus como se fosse uma vacina atenuada”. Como estamos “no princípio dos princípios da epidemia”, resta-nos então abrir. Temos que aceitar que haverá perdas de vidas e passos à frente e atrás, porque é assim que a humanidade combate epidemias.