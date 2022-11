Diário da Peste. Sairá à rua uma nova espécie humana

Diário da Peste,

26 de abril

Passados sete anos, duas semanas ou dois meses.

Sairá à rua uma nova espécie humana.

Cheia de vontade de construção; cheia de vontade de destruição.

Humanos 2.0.

Dois médicos beijam-se em Madrid com a máscara posta.

Os amantes, quadro de René Magritte: uma mulher e um homem beijam-se com um pano na cabeça.

A mãe de Magritte suicidou-se quando ele era adolescente.

Foi recolhida do rio com uma camisa à volta da cabeça.

Magritte estava lá, diz-se.

A camisa à volta da cabeça para ficar anónima.

Ou foi ela própria que a pôs - ou alguém para evitar que o filho a visse.

O café feito com o ritual de sempre.

Esqueço-me do final de um longo café como se até o final de uma bebida fosse terrível.

Medo do apocalipse que entra no mais mínimo dos actos.

Evitar o final das coisas.

Não bebo o final do café; falo com um amigo em Nápoles.

Ele diz-me: não bebas o final do café.

Régina, a mãe, matou-se no rio Sambre.

É difícil ter a certeza se seria uma camisa ou o vestido.

Boris Johnson regressa ao escritório na 2ª feira e na Air France dizem que a normalidade vai demorar dois anos a voltar.

Doentes com cancro adiam consultas.

Imagino que alguém interrompe a emissão da Bolsa para rezar o Pai Nosso.

Um hacker crente; exige seis Pais-Nossos e três Ave-Marias do apresentador para libertar a emissão.

O hacker está fora do século.

Não tem os mesmos deuses. Nada de dinheiro.

Exige orações.

Um historiador, Friedrich von Raumer, maravilhado com Paris do início século XX: “quem terá construído a primeira casa, quando ruirá a última”?

Talvez não exista primeira nem última.

Imagino o hacker a interromper a emissão.

A mãe pesa mais do que a força que a água faz.

Uma frase também repetida em tom de oração.

O rio faz tudo o que pode para que alguém não se afogue nele.

Mas não consegue.

O filme do coreano Lee Chang-Dong, "Poesia".

A avó que está a ficar com Alzheimer quer escrever um poema.

Aprender poesia antes de perder a memória.

Perder memória por outro caminho.

"Para onde estás a olhar?

Para a árvore."

O que vais fazer hoje?

Olhar para a árvore.

Tarde ocupada, olhar para: buganvília, limoeiro ou laranjeira de laranjas intragáveis.

Na cabeça, o quadro de Magritte.

Guimarães Rosa: “Medo, não, mas perdi a vontade de ter coragem”.

É um escritor russo que conta a história.

Alguém leva uma pedra para espancar o mar porque a filha se afogou ali.

É difícil uma pedra espancar o mar, mas os pais conseguem coisas que os outros humanos não.

Não terminar o dia com uma pedra.

Abro ao acaso Folhas do Jardim de Morya, o oráculo que escolhi.

Mas o sino convocará cada caminhante perdido dentro da floresta.

Gosto do começo: Mas.

Mas o sino convocará cada caminhante perdido dentro da floresta.

Quando de novo sairmos à rua que um sino qualquer exista.

Um sino para cada caminhante.

