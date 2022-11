Estamos preparados para reavaliar e corrigir?

Se sempre admirei quem tem muitas certezas, mais admiro quem as tem em relação à situação atual e à forma de sair dela. Os factos de que necessitamos para formar uma opinião são tão incertos que é mesmo admirável. Não sabemos qual a percentagem da população que já teve contacto com o vírus, pelo que não sabemos qual a sua letalidade nem sabemos quantas pessoas estão imunizadas. Na verdade, nem sequer sabemos se a imunização será completa, parcial ou altamente falível. Em relação à economia, não sabemos verdadeiramente quais os danos que estão a ser causados. Não só porque falta informação em tempo real, mas também porque é difícil prever as consequências das políticas de confinamento (e também quais as consequências de não haver estas políticas).

