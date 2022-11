Turismo: e a seguir como vai ser?

Neste momento tão difícil e complexo, precisamos de ter sangue frio e visão para lançar as bases para um Destino Turístico ainda mais forte, mais apetecível, incontornável. Distribuir subsídios é fundamental mas tem de haver critérios claros e apertados. Temos de pôr a cabeça acima da copa das árvores, ver mais longe e liderar com coragem, ousadia e competência. Liderar com o espírito convicto do otimista que vê em cada crise uma oportunidade disfarçada e com a frieza do bom gestor que sabe, no futuro mas sobretudo já neste momento, o que deve guardar e o que mais vale deixar cair.

Em apenas cerca de 20 anos, Portugal passou de um destino turístico europeu de segundo plano para se assumir como uma referência a nível mundial. Bastou perder a timidez que nos atolava a visão e tomarmos consciência das maravilhas únicas que temos a oferecer a quem nos visita – as pessoas, a comida, a paisagem, as cidades, as praias e em cima de tudo isto uma história riquíssima feita de ousadia e aventura. Recuperámos a beleza das cidades, reordenámos o território, abrimos o nosso melhor sorriso e polvilhámos o País de alojamentos, restaurantes e experiências capazes de agradar aos mais exigentes turistas fossem eles jovens on a budget mas sempre trendy, famílias, casais ou grupos de amigos. Aos espanhóis, ingleses, alemães e holandeses que sempre fizeram desta uma segunda casa juntaram-se franceses, italianos, israelitas, brasileiros, angolanos, norte-americanos, canadianos, chineses, sul coreanos. Tudo isto coroado com prémios atrás de prémios e elogios sem fim pelos quatro cantos do Mundo.

Mas esquecemo-nos de um pormenor, e esquecemo-nos na pior altura. Tal como o imobiliário ou a construção pública, o Turismo é uma indústria frágil, cíclica e particularmente exposta a “cisnes negros”. Os efeitos da pandemia que há pouco mais de dois meses tomou conta do planeta e das nossas vidas (agravados pela queda do preço do crude) foi um murro no estômago tremendo para centenas de milhares de portugueses que abraçaram o Turismo como a sua opção de futuro. E para um País que confortavelmente se tinha habituado a contar com a prosperidade e a miríade de oportunidades que estes últimos anos de ouro parecia que não paravam de trazer.

Isso agora acabou e começamos a acordar para uma nova realidade, uma realidade onde só há três certezas – a pandemia é mortal e tem de ser contida com o menor número possível de vítimas, as medidas de contenção têm efeitos sociais e económicos sem precedentes e quando a pandemia tiver passado o mundo estará mergulhado numa recessão profunda e longa.

Podemos dividir a travessia que iniciámos dia 2 de Março (data da confirmação do primeiro caso COVID19) em quatro etapas (i) Isolamento (ii) Estabilização (iii) Recuperação e finalmente (iv) a “Nova Normalidade”.

Estamos na primeira fase, a mais dura do ponto de vista de saúde pública e exigente em termos sociais e económicos. Paul Thomsen previa uma queda de 3% do PIB por mês de duração desta fase na Europa, uma projeção certeira - estima-se em 2,5% o impacto em Portugal entre 2 de Março e 2 de Abril. É este o custo combinado derivado da paragem dos negócios e das medidas de suporte do Governo para gestão da pandemia e preservação do emprego e de condições de sobrevivência, quer de empresas quer de população mais carenciada. Tem agora havido crescentes indícios de estarmos a entrar em plateau, ou seja, na segunda fase. Antevê-se para Maio o fim do estado de emergência e de várias das restrições que temos vivido, permitindo em particular a abertura seletiva de estabelecimentos turísticos. Com o posterior levantamento de todas as restrições começa a Recuperação e, quando se atingirem níveis de funcionamento económico de razoável estabilidade, teremos entrado na “Nova Normalidade”.

O modelo desta evolução aquece muitos debates, se é em U, V ou L, sem falar no lendário pessimismo de Nouriel Roubini que previa uma curva em I ... Na minha opinião o modelo que surgirá não é nenhum destes, mas sim uma curva em “anzol”, como uma distribuição Poisson girada 180 graus sobre o seu eixo – queda abrupta no início e de imediato uma recuperação gradual até ao início da quarta fase, estabilizando a partir daí. Não é difícil de entender que esta seja de facto a visualização mais realista da evolução da economia.

Outra questão na ordem do dia é a duração de cada fase, de facto uma questão chave para os objetivos, planos e orçamentos de qualquer empresa de Turismo. Com base no debate com algumas das figuras do sector que mais respeito e no estudo das principais variáveis em jogo (nomeadamente (i) a elevada improbabilidade de haver uma vacina amplamente disponível no mercado antes de Abril de 2021 e (ii) uma curva de infeções diárias mais baixa mas também provavelmente mais longa do que nos casos de Espanha ou Itália, sem falar no outro extremo nos casos exemplares da Grécia ou da Croácia) estimo que as duas primeiras fases se prolongarão até Junho a Setembro de 2020. Assim, o Verão deste ano já poderá ver um regresso do turismo mas, como o risco de recrudescimento de infeção e a falta de vacina se mantêm, estaremos ainda provavelmente limitados (no Continente) a visitantes que venham de automóvel sobretudo de Portugal e Espanha. Isto porque mesmo que as companhias aéreas estejam em condições de operar o receio de contágio vai ser ainda um grande obstáculo ao início da reposição de tráfego aéreo de passageiros, seja lazer e ainda mais se for negócios. Com a eliminação definitiva do número de novos infetados a par do início de disponibilização de vacina entramos na fase de Recuperação, marcada por um crescimento gradualmente mais expressivo da procura, pela adaptação da oferta e por aí adiante em “ciclo virtuoso”. Por fim, a erradicação definitiva do vírus, a probabilidade quase nula de reincidência e a disponibilidade de vacina em qualquer farmácia marca a entrada na “Nova Normalidade”, algures entre Abril e Junho de 2021. Voltam então os grandes eventos e o turismo de Congressos e Incentivos, contributos chave do Turismo em destinos como Lisboa, Porto, Madeira ou Algarve.

Hoje Estado, empresários e sindicatos do Turismo estão totalmente absorvidos pelas exigências das fases de Isolamento e Estabilização que são muitas porque a situação é nova e delicada e é necessário testar o terreno passo a passo, como bem assume com candura o Governo quando diz que está a aprender com cada passo. Mas isto cria no caso do Turismo um problema muito grave – têm sido gastos vastos recursos do Estado, ou seja, de cada um de nós, em pacotes de medidas de suporte sem haver uma visão do que se deve ser o Turismo em Portugal na “Nova Normalidade”. Sem uma visão estratégica clara, estamos inevitavelmente a gastar dinheiro subsidiando empresas que não têm papel nem interesse para o Turismo no futuro. E a perder a oportunidade para uma “limpeza” darwinista do sector.

Na boca de muitos respeitados analistas e empresários vemos emergir recorrentemente a necessidade de “reinventar o sector”. Bela expressão sem dúvida só que, como não se apresentam propostas ou ideias realmente concretas para lhe dar corpo, a expressão fica-se por aí. Caímos no domínio do chavão fácil e generalista, muito útil para disfarçar a falta de profundidade de conhecimento dos assuntos, a pura e simples incapacidade ou preguiça em encontrar soluções ou para sacudir com pompa a água do capote – ou seguramente todas estas coisas juntas. Esta falta de ideias tem de ser colmatada e é nesse sentido que deixo como contributo as cinco iniciativas que considero prioritárias para materializar uma visão estratégica do Turismo para Portugal no novo e desafiante contexto que nos espera:

Definir os segmentos e mercados alvo de Portugal na “Nova Normalidade”, as suas apetências e disponibilidades e como devem ser progressivamente desenvolvidos ao longo do processo até final de 2021. Há que identificar e apostar em segmentos que mantêm poder de compra de viagens num contexto de recessão profunda (p.ex. millenials com bons padrões de vida ou casais ativos reformados com poder de compra e apetência para viajar). Em termos de mercados, da mesma forma que a curto prazo se tem de apostar no “mercado doméstico alargado” Portugal e Espanha, não podemos deixar cair o enorme e bem sucedido investimento feito em mercados não tradicionais como Brasil, Estados Unidos, Israel ou Canadá graças em boa medida ao notável trabalho desenvolvido pela TAP nos últimos anos.

Garantir acessibilidade aérea que responda ao potencial de captação de procura e ao nível de preparação da oferta. Face à enorme dependência do transporte aéreo, uma das maiores a nível europeu, é essencial garantir a operacionalidade e o alinhamento da política de rotas da TAP com os mercados alvo e ao mesmo tempo bater destinos concorrentes na garantia da continuidade de rotas de companhias aéreas low cost e de bandeira que revelem condições de sobrevivência, segurança e qualidade de serviço a médio e longo prazo – muitas por força de passarem a ter os seus Estados como acionistas seguindo um modelo onde afinal a TAP pode ter sido um caso de estudo percursor a nível mundial. A este título muito se tem escrito e especulado sobre o futuro da TAP mas é de facto fundamental que o Estado não só preserve mas crie condições para reforçar o importante papel da Companhia para a economia nacional com um modelo acionista, de governo e de gestão executiva ousado, de grande visão e de inequívoca competência técnica.

Aumentar a qualidade, atratividade e personalização da oferta – aproveitar a crise para elevar alojamento, restauração ou experiências a um nível superior e colmatar as debilidades da oferta, nomeadamente em alojamento altamente qualificado em certas cidades ou na intensidade e atractividade da oferta cultural – museus, espetáculos, eventos, ... por exemplo atraindo grandes exposições itinerantes europeias que teimam em nos passar ao lado ou dotar (só como exemplo) o magnífico Teatro Nacional de São Carlos em Lisboa de uma programação mainstream atrativa e à altura da história e imponência do edifício e da sala. Os exemplos aqui são inumeráveis e bastava começar por aproveitar as infraestruturas que temos, que são muitas mas infelizmente em demasiados casos geridas sem sentido económico ou de mercado em termos de conteúdos.

Definir uma estratégia de promoção agressiva e eficaz que parta das comprovadas competências existentes nesta matéria em Portugal e se adapte aos segmentos e mercados a desenvolver na “Nova Normalidade”, sendo adaptada posteriormente às características da segunda e terceira Etapas. Há que fugir aqui das estratégias fáceis do país mais seguro face aos outros que sofreram mais – para já há destinos mediterrânicos com melhores resultados na gestão da pandemia, companhias aéreas que se prepararam para abrir rotas nos nossos concorrentes mais cedo do que com Portugal e os novos padrões da procura vão exigir muito mais para dizer que é para aqui que vêm. Ainda não estamos lá, temos de suar mais, muito mais para lá chegar.

Estimular a nível público e privado a introdução de “sangue novo” no Sector, capaz de lhe trazer a visão estratégica, a sensibilidade e o knowhow digital, o dinamismo, a ousadia e a capacidade de inovação essenciais para Portugal voltar a ser um líder mundial do sector na “nova normalidade”. Esta condição vale tanto para partes do sector público como para a iniciativa privada e, aqui, desde as grandes às micro empresas. Felizmente temos bons exemplos de equipas de grande qualidade nos dois sectores, quye nos sirvam de inspiração e que tenham o poder para estimular este rejuvenescimento across the board.

Como tem dito e bem o Presidente da Confederação do sector, o Turismo foi e vai ter de cointinuar a ser o grande motor da economia portuguesa. Tem condições para isso mas falta uma visão estratégica com ideias e acções concretas e descontaminada de perigosos generalismos vazios e de grandes egos que já não têm lugar na reconstrução do futuro. Com medidas como as que proponho temos condições de construir um futuro de grande sucesso e o Estado, peça essencial dessa reconstrução, passa a assumir a sua responsabilidade na definição do futuro do Sector e pode estabelecer os critérios de suporte às empresas sem os quais vai estar a colocar dinheiro, muito dinheiro de todos nós contribuintes, nas mãos de quem não soube ser um verdadeiro empresário, que falhou na inovação e qualidade da sua oferta ou que falhou na sua responsabilidade de amealhar nos anos bons para afrontar as dificuldades dos anos menos bons.

* Empresário, consultor e administrador de empresas