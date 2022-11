Diário da Peste. Alguém que está no campo fala dos momentos felizes

Diário da Peste,

21 abril

Alguém que está no campo fala dos momentos felizes.

Estava a cavar e encontrou um bicho.

Recebo a fotografia de uma salamandra com costelas salientes.

Tudo pode ser um encontro.

É bom diminuir a intensidade para que os encontros venham do mínimo.

Uma estratégia diante do dia monótono.

“Aquele que profetiza é maior do que aquele que fala línguas”, aberto ao acaso, Coríntios I.

Um encontro com uma salamandra ou com o muro branco.

De manhã, vou lá fora e encontro um muro branco.

É um encontro.

Ouço Cohen a dizer que há uma guerra entre ricos e pobres e uma guerra entre mulheres e homens.

Os animais magros assustam.

Como se fossem mais humanos por serem magros.

Até uma salamandra magra parece estar a fazer uma acusação.

Somos culpados, o animal magro é o juiz.

No Brasil inventam-se canções e danças para afugentar o bicho, como muitos o tratam.

Como se fosse uma coisa grande. Mas é uma coisa pequena.

Ouço “sou profissional do sofrimento”. Batatinha, cantor brasileiro.

A água limpa tudo e continua a funcionar.

Da ONU dizem que o mundo pode estar diante de uma fome generalizada de “proporções bíblicas”.

Foi a expressão que usou David Beasley.

Entrevista ao jornal “The Guardian”.

“Se não levarmos comida para estas pessoas, elas vão morrer”, advertiu.

Rimbaud: “Olha bem para o céu – é demasiado pequeno para nós.”

Imagino isto: se um olha para o céu, o outro baixa a cabeça.

Dois humanos não podem olhar para o céu ao mesmo tempo.

Em alguns momentos o céu é demasiado pequeno para dois, quanto mais para muitos.

Prémio Nobel da Economia, Joseph Stiglitz: “os EUA estão a lidar com a Covid-19 como um país do Terceiro Mundo”.

Há grandes desigualdades, diz Stiglitz. “O banco alimentar não aguenta.”

Repito o som de certos nomes.

Bernhard von Bülow, chanceler do império alemão, entre 1900 e 1909.

Contra a Liberdade, Igualdade e Fraternidade da revolução francesa avançar com os “três ideais alemães: Infantaria, Cavalaria e Artilharia”.

Pronúncia, site.

Como pronunciar Bernhard von Bülow?

Uma aplicação.

Imaginar uma aplicação inteira para aprender a pronúncia certa de um único nome. Projecto para uma ditadura.

Fome de proporções bíblicas.

Esta expressão em Abril de 2020 nas Nações Unidas.

Tudo o que é bíblico é tão antigo que só pode ser grande.

Contra a liberdade, igualdade e fraternidade: infantaria, cavalaria e artilharia. Uma síntese.

Hoje há ainda soldados, cavalos e canhões – mas há também a força que vem do ar.

E agora o medo que vem do chão, do ar e das coisas.

Ok, respondem-me.

Imagino-me a enviar uma mensagem: Deus existe.

E receber a resposta: ok.

