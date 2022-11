A comemoração do 25 de Abril mais bizarra de sempre

Um dos obstáculos ao progresso social, humano e económico de Portugal são as divisões. Somos um barco, em que uns remam numa direção e outros na oposta ou, noutra perspetiva, a cada 4 anos, rema-se numa direção diferente. Um barco à deriva que dificilmente avança, sem rumo e em que nenhum vento será favorável. Em apenas 200 anos de História, tem sido assim: miguelistas/liberais, monárquicos/republicanos, comunistas/fascistas, esquerda/direita, os bons e os maus, como se tudo fosse a preto e branco.

A iniciativa da comemoração do 25 de Abril no Parlamento, confunde-nos quanto à necessidade de leis que limitam direitos fundamentais, justamente alguns dos que foram conquistados em 1974. Transmite a mensagem de que a lei não é para todos, falta de rigor no cumprimento da lei, a ideia de “faz o que eu mando fazer, mas não faças o que eu faço” e que, afinal, também os valores de abril estão de quarentena. Pior, mascarada de defesa de valores democráticos, evidenciando que se quer parecer aquilo que provavelmente não se é. Nada mais antidemocrático e perigoso!

A liberdade e a democracia devem ser exercidas e comemoradas todos os dias, não através de um ajuntamento patético no Parlamento. A falta de criatividade, flexibilidade e sentido de Estado de pessoas com as mais altas responsabilidades é confrangedora e esclarecedora: quem não as tem para se adaptar às circunstâncias, sugerindo uma comemoração diferente e que nos una, também não a tem para a definição política e governação, como, aliás, tem sido notório em setores como Educação, Justiça e Trabalho.

O 25 de Abril deve ser comemorado, assim como o 1º de maio, o Natal e outras datas. A comemoração de datas históricas une-nos, realça valores e memória coletiva. O que está em causa não é a comemoração em si mesma, mas o modo de comemoração, e tudo aquilo que veio causar: divisão, reações inflamadas e destilação de ódio, o que era expectável e desnecessário.

Comparemos com a comemoração da Páscoa. Ninguém, independentemente das suas crenças, esquecerá a imagem inédita e singular de um só homem, idoso e frágil, a rezar sozinho na Praça de S. Pedro. Desta comemoração do 25 de abril, também não nos deveríamos esquecer, pelos piores motivos.

Advogada