Sobre comunicar

As crises não são todas iguais. Aquela que ainda estamos a sobreviver desde 2008 foi financeira e gerida num universo maioritariamente dominado por homens. Nela prevaleceram noções de racionalidade operacional em nome de “grandes estratégias” económicas. Na actual crise, originada pelo novo Coronavirus a questão é bem mais importante na medida em que antes dos problemas económicos estará a vida. E embora não nos deixemos cair em lirismos - a pandemia abalará estruturalmente dinâmicas económicas, sociais, familiares - teremos todos que ser convidados a fazer um tipo de aproximação e comunicação diferentes, de certa forma mudar o tipo de arquétipo usado: De um essencialmente masculino para um em que coexista um vincado lado feminino. O gradual aumento da representação feminina cria um maior balanço na análise, uma maior prudencia nas decisões a tomar e na resposta de como se avalia o peso da saúde humana face à economia.

Ao pragmatismo operacional, que tradicionalmente se associa a um racional masculino temos que unir esforços mais familiares ao pensamento feminino: analisar o lado humano da crise será factor essencial ao sucesso de qualquer governo, ONG, empresa, estratégia de comunicação. Na base de toda a consideração económica está a existência humana, o bem estar das pessoas é (ou deveria ser) parte integrante e motor dos mercados, o verdadeiro mote para o fluxo da oferta e da procura.

Esta nova dimensão do problema com que nos deparamos evoca valores ou competências de aproximação com complementariedade de género. Prova de fogo para um tema tão falado e batalhado num tempo em que o mundo ainda era um lugar “normal”. Decisões chave (confinamento social, lockdown, fecho das escolas) estão a ser tomadas, com firmeza e sucesso, por mulheres, com uma linguagem simples e direta, veja-se Jacinda Ardern, Nova Zelândia, Mette Frederiksen, Dinamarca ou Ângela Merkel, na Alemanha. Por oposição ao atabalhoamento dos briefings na gestão da crise de Trump, nos EUA, ou da equipa de Boris Johnson na Grã Bretanha.

Não importa o universo de pessoas ou o tamanho de um país, o essencial para sair desta crise, encarada por tantos como uma guerra, estará na forma unificadora e inclusiva como se comunicam objetivos, ou impoem regras sociais, muitas restritivas da nossa liberdade individual. Por isso e muito bem, ao autismo isolacionista americano diante dos mais prementes problemas mundiais, Jacinda Aderne respondeu, nas Nações Unidas, com propósito coletivo "Be kind. We’re all in this together". Foi dela a extraordinária ideia, de fazer uma conferência de imprensa para as crianças, inovando na forma de fazer comunicação, já que apela à compreensão dos mais jovens para o que significa esta pandemia, dando-lhes um papel ativo na solução. Incluindo-as desde cedo e iniciando a sua educação e participação civica, como cidadãos de pleno direito e futuros decisores, revelando assim propósito colectivo e uma ordem de considerações e preocupações raramente demonstrada por qualquer outro líder mundial.

Tenacidade e generosidade hão-de traduzir-se em riscos menores, podem e são resultado de um maior equilíbrio na igualdade de género na forma e no conteúdo das políticas e da comunicação.

Catarina Travassos